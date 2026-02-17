EN VIDEO: EEUU destruyó otras tres embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, hubo 11 muertos

El Comando Sur de Estados Unidos (EEUU) informó que este lunes realizaron ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas.
«La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico», indicó en redes sociales.
El Comando Sur acotó que 11 narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones.
«Cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental. Cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental. Y tres en la tercera embarcación en el Caribe», señaló el organismo.
Asimismo, apuntó que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.
Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB
— U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026
LOS ATAQUES DE EEUU
Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo decenas de ataques de este tipo contra lo que asevera son botes usados para contrabandear drogas a Estados Unidos, y ha insistido en que está efectivamente en guerra contra supuestos «narcoterroristas» que operan desde Venezuela y Colombia.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acotó que «algunos de los principales narcotraficantes de cárteles» en la región «han decidido cesar todas las operaciones de narcóticos indefinidamente debido a las recientes (y altamente efectivas) acciones cinéticas en el Caribe».
Este último ataque elevó a más 130 el número de muertos por los ataques del gobierno de Donald Trump a embarcaciones de drogas.