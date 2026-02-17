EEUU

EN VIDEO: EEUU destruyó otras tres embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, hubo 11 muertos

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El Comando Sur de Estados Unidos (EEUU) informó que este lunes realizaron ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas.

Contents

«La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico», indicó en redes sociales.

Leer Más

senador
Senador Ted Cruz acusa al chavismo de «enviar delincuentes peligrosos» a EEUU
EEUU y Canadá unieron fuerzas contra el Tren de Aragua en histórico acuerdo policial
VIDEO: Tiroteo en una iglesia de Michigan dejó al menos un herido y al atacante abatido

El Comando Sur acotó que 11 narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones.

«Cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental. Cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental. Y tres en la tercera embarcación en el Caribe», señaló el organismo.

Asimismo, apuntó que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

LOS ATAQUES DE EEUU

Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo decenas de ataques de este tipo contra lo que asevera son botes usados para contrabandear drogas a Estados Unidos, y ha insistido en que está efectivamente en guerra contra supuestos «narcoterroristas» que operan desde Venezuela y Colombia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA RESPUESTA DE TRUMP LUEGO QUE DELCY RODRÍGUEZ DIJO QUE MADURO «SIGUE SIENDO PRESIDENTE»

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acotó que «algunos de los principales narcotraficantes de cárteles» en la región «han decidido cesar todas las operaciones de narcóticos indefinidamente debido a las recientes (y altamente efectivas) acciones cinéticas en el Caribe».

Este último ataque elevó a más 130 el número de muertos por los ataques del gobierno de Donald Trump a embarcaciones de drogas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Los cuatro vuelos internacionales que podrían llegar al Zulia, están esperando sean aprobados
Venezuela
EEUU prevé que ventas de crudo venezolano superarán los 10.000 millones de dólares anuales
EEUU
mujer
Mujer creyó que le llevaban serenata por San Valentín y terminó arrestada por este motivo
Mundo