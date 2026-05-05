EEUU

EN VIDEO: Comando Sur de EEUU destruyó otra embarcación en el Caribe, hubo dos muertos

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
embarcación

El Comando Sur de los Estados Unidos anunció la destrucción de una nueva embarcación relacionada con el narcotráfico, en una operación en la que abatieron a sus tripulantes.

«El 4 de mayo, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, Gen. Francis L. Donovan, la fuerza de tarea conjunta lanza del sur llevó a cabo un golpe cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas», indicó el Comando Sur en una publicación realizada en sus redes sociales.

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En un video compartido en la misma publicación se puede ver el momento exacto en el que la embarcación recibe el impacto de un proyectil desde el aire, provocando una gran explosión y posterior incendio en la misma, casi de inmediato.

«La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico», añadió el Comando Sur.

No obstante, no precisó de qué país provenía esta embarcación o detalles sobre su cargamento.

Finalmente, dieron un breve balance sobre la operación. «Dos narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EEUU resultó herida», concluyó.

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