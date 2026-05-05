EN VIDEO: Comando Sur de EEUU destruyó otra embarcación en el Caribe, hubo dos muertos

El Comando Sur de los Estados Unidos anunció la destrucción de una nueva embarcación relacionada con el narcotráfico, en una operación en la que abatieron a sus tripulantes.

«El 4 de mayo, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, Gen. Francis L. Donovan, la fuerza de tarea conjunta lanza del sur llevó a cabo un golpe cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas», indicó el Comando Sur en una publicación realizada en sus redes sociales.

On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL — U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026

En un video compartido en la misma publicación se puede ver el momento exacto en el que la embarcación recibe el impacto de un proyectil desde el aire, provocando una gran explosión y posterior incendio en la misma, casi de inmediato.

«La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico», añadió el Comando Sur.

No obstante, no precisó de qué país provenía esta embarcación o detalles sobre su cargamento.

Finalmente, dieron un breve balance sobre la operación. «Dos narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EEUU resultó herida», concluyó.