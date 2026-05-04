Putin teme un ‘golpe de Estado’ ante ola de asesinatos contra militares: estas son las medidas que tomó

El Kremlin habría impuesto controles extraordinarios alrededor del presidente ruso, Vladímir Putin, quien teme un golpe de Estado en su contra tras la ola de asesinatos de altos mandos militares.

De acuerdo con CNN, entre las medidas adoptadas, se incluye vigilancia en las viviendas de sus colaboradores más cercanos, restricciones de movilidad para su personal y protocolos más estrictos para cualquier visitante.

LEA TAMBIÉN: FILTRAN CARTA QUE HABRÍA ESCRITO SUEGRA DE EXREINA DE BELLEZA TRAS ASESINARLA EN MÉXICO

Las medidas responden —según el medio de comunicación norteamericano— a una serie de asesinatos de oficiales de alto rango y crecientes sospechas internas sobre filtraciones, conspiraciones y riesgos de desestabilización.

El informe señala que cocineros, guardaespaldas y fotógrafos del mandatario tienen prohibido usar transporte público, mientras que quienes trabajan en su entorno inmediato solo pueden portar teléfonos sin acceso a internet.

Parte de estas restricciones se adoptaron tras el asesinato de un general en diciembre, un hecho que desató tensiones dentro del aparato de seguridad ruso y evidenció la preocupación del Kremlin por el deterioro de la situación interna, marcada por dificultades económicas, señales de disidencia y reveses militares en Ucrania.

Según el dossier que obtuvo la misma fuente, Putin ha reducido drásticamente sus desplazamientos y dejó de visitar sus residencias habituales en la región de Moscú y en Valdai.

Tampoco ha acudido a instalaciones militares en lo que va de año, a diferencia de 2025, y el Kremlin hasta ahora solo difunde imágenes pregrabadas para mantener la percepción de normalidad.

Desde 2022, el presidente pasa semanas en búnkeres reforzados, especialmente en la región de Krasnodar, un patrón que se intensificó con el avance de los ataques ucranianos en territorio ruso.

DESCONFIANZA EN LA ÉLITE MILITAR

El documento también describe un clima de desconfianza dentro de la élite militar, incluyendo un enfrentamiento entre altos mandos tras el asesinato del teniente general Fanil Sarvarov (murió a causa de la explosión de un coche bomba en la calle Yasenevaya de Moscú) en diciembre de 2025.

En esa reunión, el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, criticó al director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) por fallas en la protección de oficiales, lo que llevó a Putin a ordenar una revisión urgente de los protocolos.

También mandó a ampliar el mandato del Servicio Federal de Protección, para custodiar a otros 10 comandantes de alto rango.