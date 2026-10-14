«Encadenado, molesto y desafiante»: Los detalles que salieron a la luz de la primera audiencia de Álvaro Pulido en EEUU

El empresario colombiano, Álvaro Pulido, tuvo su primera audiencia en Estados Unidos tras su extradición desde Venezuela en la Corte Federal de Miami donde enfrenta varios cargos por corrupción en Venezuela.

«La audiencia inició a las 2 de la tarde. Estaba encadenado de pies y de manos. Caminaba cabizbajo pero una vez ingresó a la audiencia estuvo sentado, mirando a todos los presentes. Pudimos ver que tenía una mirada intensa, quizás un poco molesto, un poco desafiante, incluso», comentó un corresponsal de NTN24 sobre el socio de Álex Saab.

Pulido tiene dos acusaciones, una de 2019 y otra de 2021. Cuando leyeron la de 2019, lo acusaron por lavado de dinero y conspiración para dar coimas a funcionarios venezolanos, usando dinero público.

La jueza le dejó claro que se trataron de actividades irregulares que se llevaron a cabo desde julio de 2015 hasta el 2020 y habló de actividades corruptas, prácticas donde se usó fondos del pueblo venezolano para dar coimas a funcionarios públicos.

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«En 2023, por ejemplo, se envió 1.599.000 dólares, otra de 1.599.000, otra en julio de 2017 de 2.000.000. En agosto de 2023 otra suma de dinero de 630.000 dólares», comentó el corresponsal del medio mencionado anteriormente.

Con respecto a la acusación de 2021 también por lavado de dinero, la jueza dijo que promovió actividades ilegales para dar coimas a funcionarios públicos con dinero del pueblo venezolano.

«El 29 de octubre de 2024 envió 10.015 dólares; en noviembre de 2013 43.000 dólares; en 2015 90.000 dólares; en 2015 también, otra de 50.000 dólares; ese año otro giro de 60.000 dólares; luego otro de 100.000 dólares en una cuenta de Citibank. En 2015 también otra de 67.000 dólares; y esas serían las transacciones de dinero», añadió.

No quedó del todo claro si actualmente está colaborando con autoridades estadounidenses. En caso de que lo declaren culpable podría pagar hasta 20 años en prisión.