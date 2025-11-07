EN VIDEO: Así decorarán el árbol del Rockefeller Center de Nueva York para que sus luces «nunca se apaguen»

Cada año, el árbol de Navidad del Rockefeller Center se convierte en el epicentro de las celebraciones en Nueva York. Esta vez se trata de un abeto noruego de 23 metros de altura y 14 metros de ancho donado por la familia Russ y transportado desde East Greenbush.

Su instalación no solo representa una tradición que comenzó en 1931, sino también un despliegue técnico que garantiza que su iluminación sea impecable durante semanas.

Para evitar que las luces se apaguen, el equipo técnico del Rockefeller Center emplea un sistema de cableado redundante y fuentes de energía distribuidas.

Las más de 50.000 luces LED multicolores están conectadas a circuitos independientes, que permiten aislar cualquier falla sin afectar el resto del árbol.

Además, se realiza una prueba de iluminación previa al encendido oficial, donde se verifica cada sección del árbol para asegurar que no haya puntos oscuros.

¿CUÁNDO SE INSTALARÁ EL ÁRBOL?

La llegada del árbol estaba prevista para este 6 de noviembre, pero su traslado a Manhattan para su instalación en la plaza del Rockefeller Center se retrasó. Según un reporte de ABC News, todavía este viernes el mismo estaba en camino.

En concreto, lo que se precisó, es que el árbol fue cargado en un remolque de 31 metros de largo ante la presencia de numerosas personas y se espera que llegue al Rockefeller Plaza este sábado, 8 de noviembre, donde se ubicará frente al rascacielos art déco del centro de Manhattan, con vistas a la famosa pista de patinaje sobre hielo de la plaza.

Posteriormente, se llevará a cabo la tradicional ceremonia de encendido, pero ya el miércoles 3 de diciembre a las 7 p.m. (hora del Este), evento que será transmitido por NBC y marca el inicio oficial de las festividades navideñas en la ciudad.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ EN EL ROCKEFELLER PLAZA?

Se exhibirá hasta mediados de enero, después se convertirá en madera que utilizará la organización sin fines de lucro Habitat for Humanity, dedicada a la construcción de viviendas asequibles.

¿QUIÉN DONÓ EL ÁRBOL?

El árbol fue donado Judy Russ, y su familia. Ella dijo que fue plantado por los bisabuelos de su esposo en la década de 1920 en su propiedad.

“Que esto se haya convertido en el centro de la Navidad de la ciudad de Nueva York es increíble”, dijo Russ a la estación de radio 1010 WINS.

«Estoy emocionada de crear más recuerdos preciados con mi familia y amigos de la infancia ahora que se convierte en el árbol de Navidad del mundo», compartió en un comunicado de prensa Russ, quien vive en la casa con su hijo de siete años, Liam.

¿POR QUÉ PRECISAMENTE ESE ÁRBOL?

“Lo que busco es un árbol que quieras tener en tu sala, pero a mayor escala”, explicó Erik Pauze, jardinero jefe del Rockefeller Center, de acuerdo con lo reseñado o citado por People. “Tiene que hacer sonreír a la gente nada más verlo”, acotó.

Pauze explicó que cada año busca el árbol perfecto por todo Nueva York, Connecticut y Massachusetts. Esta vez, lo encontró por casualidad después de que un supervisor de seguridad del Rockefeller Center le sugiriera que lo revisara.

“Tan pronto como lo vi, supe que era perfecto”, recordó.