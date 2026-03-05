EN VIDEO: Alarma en Miami por «riesgo mortal» tras devastador incendio en una fábrica de químicos, esto ordenó la policía

Un incendio de enormes proporciones desató una emergencia ambiental y sanitaria este jueves, 5 de marzo, en el noroeste de Miami-Dade, en Florida (EEUU), donde un almacén industrial de la empresa Global Warehouse Solutions ardió durante horas, generando una columna de humo negro visible a kilómetros de distancia y riesgo químico.

De acuerdo con medios locales, las autoridades ordenaron a miles de residentes permanecer en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas, ante la posibilidad de que el aire contuviera partículas tóxicas derivadas de materiales químicos y plásticos almacenados en el lugar.

Asimismo, se reportó que el incendio, declarado poco después de las 10:00 de la mañana, obligó al cierre de accesos viales y a la instalación de un amplio perímetro de seguridad.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade clasificó el incendio como de cuatro alarmas, una de las categorías más severas en el protocolo estadounidense, debido a la magnitud de las llamas y al riesgo potencial para la salud pública.

Lo que se detalló, es que la estructura del almacén colapsó parcialmente, dificultando el ingreso de los equipos de emergencia, que debieron utilizar respiradores autónomos y cámaras térmicas para localizar los focos internos.

NO REPORTAN VÍCTIMAS

Aunque no se reportaron víctimas fatales, dos bomberos fueron atendidos por agotamiento y exposición al calor.

Además, la emergencia provocó el cierre total de Northwest 47th Avenue, entre Northwest 199th Street y Northwest 215th Street, afectando a miles de conductores y generando desvíos en el transporte público.

Asimismo, se precisó que la columna de humo se desplazó hacia el este, alcanzando zonas residenciales y escolares, lo que llevó a que varios centros educativos suspendieran clases presenciales y activaran modalidades virtuales.

La oficina de gestión de emergencias estimó que al menos 2.300 personas permanecieron confinadas en sus hogares durante las primeras horas del incidente.

Para ello, las autoridades enviaron una alerta masiva a teléfonos celulares en Miami-Dade y el sur de Broward, advirtiendo sobre la calidad del aire y recomendando evitar actividades en el exterior.

En este contexto, el Departamento de Salud de Florida emitió una advertencia sanitaria dirigida especialmente a menores, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias, quienes podrían experimentar irritación ocular, tos o dificultad para respirar.

También se habilitó una línea de consultas médicas, para quienes presentaran síntomas asociados a la exposición al humo.

¿QUÉ CAUSÓ EL INCENDIO?

Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego pudo haberse originado en un área de almacenamiento de productos químicos, lo que explicaría la densidad y coloración del humo.

Voceros de la empresa confirmaron que el depósito contenía materiales plásticos, productos de limpieza y mercancía diversa, aunque no precisaron la cantidad exacta de sustancias peligrosas.

Más de 80 bomberos y 20 unidades especializadas participaron en el operativo, que incluyó drones para monitoreo térmico y camiones cisterna para enfriar los muros perimetrales.

De momento, la División de Investigación de Incendios trabaja junto con la policía local y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para determinar si existieron fallas en los protocolos de almacenamiento o permisos especiales para materiales peligrosos.

Las autoridades anticiparon que las labores de enfriamiento y remoción de escombros podrían extenderse por más de 24 horas, dada la cantidad de material combustible.

Es por ello, que expertos de la Universidad de Miami recomendaron revisar los protocolos de evacuación y monitoreo ambiental, mientras el condado anunció actualizaciones periódicas sobre la calidad del aire y el avance del operativo.