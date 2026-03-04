EEUU

El trágico destino de un estudiante venezolano que quería regresar a Venezuela huyendo de agentes de ICE

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Las llamas del incendio salían por las ventanas cuando llegaron los equipos de emergencia. / Captura de video

Un devastador incendio en el vecindario de Mission Hill, en Boston (EEUU), se cobró la vida de José Daniel Nava Sánchez, un venezolano de 36 años, quien había emigrado en busca de mejores oportunidades y fue identificado por las autoridades en las últimas horas.

De acuerdo con la información difundida por Telemundo Nueva Inglaterra, el incendio se registró este lunes, 2 de marzo, y el mismo se produjo en una vivienda ubicada en Ellingwood Street.  

Testigos reportaron que las llamas se propagaron rápidamente y eran visibles desde las ventanas del inmueble.  

Los equipos de emergencia acudieron de inmediato y lograron controlar el fuego, pero al ingresar hallaron el cuerpo sin vida del joven venezolano.  

De momento, las circunstancias del incendio aún están bajo investigación por parte de las autoridades. 

Según relataron sus familiares a medios locales, Nava Sánchez —oriundo de Tovar, estado Mérida— se había mudado desde Venezuela con la esperanza de establecerse en el país norteamericano.  

Precisaron que estudiaba medicina y trabajaba en el sector salud como enfermero mientras adelantaba trámites migratorios.  

Su objetivo era consolidar una vida estable, aunque nunca perdió de vista la posibilidad de regresar a su tierra natal para reencontrarse con sus seres queridos. 

José Daniel Nava Sánchez, oriundo de Tovar, estado Mérida, perdió la vida en una vivienda de la Ellingwood Street / Cortesía: El Regional

PENSABA REGRESAR A VENEZUELA ESTE AÑO 

De hecho, en medio del dolor, sus familiares revelaron que José Daniel había manifestado su intención de volver a Venezuela este mismo año.  

Aunque ya contaba con documentos que le permitían trabajar legalmente en Estados Unidos, la incertidumbre generada por operativos migratorios ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) lo llevó a considerar el retorno. 

“Ya le habían dado su permiso, su social, ya podía trabajar tranquilo. Pero eso no le daba la confianza de estar completamente tranquilo trabajando por las redadas”, expresó su tía al mencionado medio de comunicación.  

Actualmente, la familia de Nava Sánchez realiza gestiones para repatriar sus restos y darle sepultura en Venezuela.  

Al mismo tiempo, piden claridad sobre las causas del incendio y esperan que las investigaciones oficiales puedan ofrecer respuestas.  

“Queremos que se esclarezca. No tenemos una declaración que nos dé ese conocimiento, de saber cómo fue su muerte”, señaló una de sus familiares. 

