EN NUEVA YORK: Buscan a estafador que robó lingotes de oro a un anciano con este modus operandi

La Policía de Nueva York anda tras la pista de un hombre señalado por su presunta participación en una estafa millonaria contra un adulto mayor. La prensa local informó que el individuo habría despojado al anciano de varios lingotes de oro.

Según el reporte del medio Pix11, el sospechoso se habría apoderado de una suma de al menos 9 millones de dólares en oro.

Se conoció que el caso ocurrió en Manhattan y lo investiga el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El caso llamó la atención cuando ocurrió una alerta de seguridad informática y terminó con la entrega del metal precioso en una calle del Upper West Side.

Las autoridades informaron que la víctima recibió en marzo de 2025 una notificación de seguridad en su computadora. El aviso procedía de una persona cuya identidad no ha sido establecida y quien se presentó como empleado de una compañía de seguridad.

El desconocido dijo al sexagenario que sus activos financieros estaban comprometidos. A partir de ese contacto, el sospechoso consiguió convencer al adulto mayor de que debía comprar lingotes de oro para proteger su patrimonio.

El hombre se aprovechó del adulto mayor de perder sus ahorros y otros bienes. El mensaje era el primer paso de un engaño que llevó a la víctima a convertir una parte de sus activos en oro y, después, a entregárselo a un desconocido.

Luego de recibir el oro, el sospechoso escapó a pie y su paradero es desconocido.

El reporte policial dice que la diferencia entre el primer contacto y la entrega transcurrió en aproximadamente un mes. Ese lapso permitió al estafador sostener la historia sobre el supuesto riesgo financiero y persuadir a la víctima de seguir sus instrucciones.

La Policía no ha suministrado la identidad del sospechoso, pero se supo que solicitó la colaboración del público para obtener información que permita localizarlo.

Para ello, se publicó una imagen del sospechoso, con la finalidad de que la ciudadanía pueda identificarlo.