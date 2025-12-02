EN FOTOS | Melania Trump presentó la espectacular decoración navideña de la Casa Blanca

Melania Trump presentó este lunes, 1 de diciembre, las decoraciones navideñas de la Casa Blanca para 2025 bajo el lema “El hogar está donde está el corazón”, una propuesta que combina tradición, patriotismo y un homenaje al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

De acuerdo con la información reseñada por CBS News y otros medios, la primera dama inauguró oficialmente la temporada festiva en la Casa Blanca con una decoración que busca transmitir un mensaje de unidad y calidez.

El tema elegido, «Home Is Where The Heart Is» («El hogar está donde está el corazón»), refleja la idea de que el hogar no es solo un espacio físico, sino la suma de experiencias, afectos y recuerdos que acompañan a cada persona.

Según explicó, su inspiración provino de la maternidad y de su vida profesional, resaltando que la Navidad es un momento para compartir amor y esperanza.

Inspirados en ese mensaje, la residencia presidencial se transformó en un escenario de luces y colores con 51 árboles de Navidad, 75 coronas, más de 200 metros de guirnaldas y unas 2.000 tiras de luces.

Además, se añadieron elementos simbólicos como 2.800 estrellas doradas. También 10.000 mariposas y 54 kilos de pan de jengibre, que evocan tanto la tradición como la creatividad.

Lo que se detalló, es que voluntarios de todo el país participaron en la instalación, reforzando el carácter comunitario de la celebración.

INDEPENDENCIA DE EEUU

Un aspecto destacado de la propuesta es la referencia al 250 aniversario de la Declaración de Independencia de 1776, que se conmemorará en 2026.

La decoración incluye guiños patrióticos y piezas especiales. Los mismos recuerdan la fundación de la nación, como un rompecabezas de 6.000 piezas con la imagen del presidente Donald Trump. De esta manera, la Navidad en la Casa Blanca se convirtió también en un espacio de memoria histórica y orgullo nacional.

¿QUIÉN AYUDÓ A MELANIA TRUMP?

El reconocido diseñador Hervé Pierre supervisó la ejecución del proyecto, asegurando que cada detalle reflejara la visión de la primera dama.

Además, se lanzó un folleto turístico de edición limitada para los visitantes. Esto con el fin de capturar la esencia de la temática navideña.

Con esta propuesta, Melania Trump reafirmó su estilo característico. Elegante, simbólico y cargado de mensajes emocionales, invitando a los estadounidenses y visitantes a celebrar la Navidad con gratitud, patriotismo y un sentido renovado de hogar.

“El movimiento constante me ha enseñado que el hogar no es solo un espacio físico. Es la calidez y el confort que llevo dentro, independientemente del entorno. Esta Navidad, celebremos el amor que llevamos dentro y compartámoslo con el mundo que nos rodea”, expresó la primera dama.

“Al fin y al cabo, dondequiera que estemos, podemos crear un hogar lleno de gracia, resplandor e infinitas posibilidades”, agregó.