EN CAROLINA DEL NORTE: Dos venezolanos sufrieron aparatoso accidente, uno falleció y el otro quedó herido de gravedad

Dos venezolanos se vieron involucrados en un aparatoso accidente en Carolina del Norte, EEUU, en el cual uno de ellos falleció, mientras que el otro quedó gravemente herido y se encuentra luchando por su vida en un centro hospitalario.

La víctima fatal fue identificada como Jesús Prieto, de 34 años de edad. Según reportes preliminares, Prieto era oriundo de la zona fronteriza del estado Táchira, desde donde había emigrado en busca de mejores oportunidades en territorio norteamericano.

PRIETO PERDIÓ LA VIDA INSTANTANEAMENTE

Aunque las autoridades locales de Carolina del Norte aún investigan las causas exactas del siniestro, se sabe que el vehículo en el que se desplazaban los connacionales sufrió un impacto de gran magnitud.

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Lamentablemente, Prieto perdió la vida de forma instantánea en el lugar del suceso debido a la gravedad de sus lesiones. Junto a él viajaba otro ciudadano, también de origen tachirense, quien sobrevivió al impacto, pero resultó con heridas de extrema gravedad.

A este segundo implicado lo trasladaron de emergencia a la unidad de cuidados intensivos de un hospital cercano, donde su pronóstico se mantiene reservado.

LUTO EN TÁCHIRA

La noticia ha corrido con rapidez en las redes sociales y medios regionales, generando una ola de solidaridad y dolor entre amigos y familiares en el Táchira.

Sus allegados lo recordaron a Prieto como un hombre trabajador y emprendedor, características que lo llevaron a cruzar fronteras, según reseñó el Diario La Nación.

Este suceso reaviva el drama de la migración venezolana, donde familias enteras deben afrontar la pérdida de sus seres queridos a la distancia, sumado a los complejos procesos de repatriación o servicios fúnebres en el extranjero.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el estado de salud del venezolano que resultó herido, y si las autoridades presentarán cargos en caso de que hubiese otro vehículo involucrado en la colisión.