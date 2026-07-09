EN AUDIO: Trump niega que haya bloqueado retorno de María Corina: «Ella es increíble»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este miércoles que haya bloqueado el retorno a Venezuela de María Corina Machado, líder de la oposición, a la vez que alabó a la dirigente venezolana.

Tras el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24, Machado se solidarizó con las víctimas. En tal sentido, manifestó que deseaba regresar al país para acompañar a la ciudadanía en medio esta tragedia.

Luego de que surgieran especulaciones sobre el no retorno de la opositora, Trump habló con la prensa en el Air Force One. Al ser consultado sobre si había bloqueado el regreso de Machado, el mandatario estadounidense fue contundente.

«No… no, para nada… ¿Cómo le voy a decir eso? Ella es increíble. Es una persona maravillosa. Yo no le dije nada. No le dije que no fuera. Ella es una gran persona, me dio el Nobel, ¿cómo no me va a caer bien?», indicó Trump.

EL NO REGRESO DE MACHADO

Machado ratificó el martes que regresará a Venezuela y que esta es una promesa que se cumple «paso a paso». Aunque reconoció que le han «puesto obstáculos», insistió en que no podrán evitar que acompañe a las víctimas del doble terremoto.

Luego de la tragedia, Machado reveló que estaba en Ciudad de Panamá y que intentó regresar a Venezuela. Sin embargo, acusó al gobierno de Delcy Rodríguez de haber «cerrado el espacio aéreo» para evitarlo.

Vengo diciendo desde hace días que dentro de la Casa Blanca conviven varias facciones, con posturas distintas y, en ocasiones, enfrentadas sobre Venezuela, la oposición y el régimen. También está claro que Trump puede pensar una cosa y terminar haciendo otra, o recibir… pic.twitter.com/M9yQFYsd1o — David Alandete (@alandete) July 9, 2026



Según The Wall Street Journal, la Administración de Trump habría presionado a Machado para frenar su regreso a Venezuela. El motivo de esta decisión sería la preocupación de la Casa Blanca por un agravamiento de la crisis política tras los terremotos.

Por su parte, el pasado 2 de julio un portavoz del Departamento de Estado sostuvo que «añadir cuestiones políticas sensibles a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia».

Mientras tanto, Venezuela permanece conmocionada por el devastador terremoto. Hasta este miércoles, las autoridades han confirmado 3.811 fallecidos y más de 16.000 heridos, pero no hay una cifra oficial de desaparecidos.