Emergencia en el Gran Cañón: buscan a 20 personas desaparecidas tras inundación repentina

Las autoridades de Estados Unidos informaron acerca de una repentina inundación que afectó una zona remota del Gran Cañón y donde habrían desaparecido 20 personas. El Servicio de Parques Nacionales informó que hasta la mañana de este domingo evacuaron a unos 62 visitantes.

Mediante sus redes sociales, el Parque Nacional del Gran Cañón informó que la evacuación ocurrió en el cañón Bright Angel y en el área de Phantom Ranch, donde se produjeron las inundaciones este sábado 29 de agosto.

“Se han planificado evacuaciones adicionales para hoy (domingo)”, dijo el parque, advirtiendo que es posible que se produzcan más tormentas eléctricas y fuertes lluvias, incluso hasta este lunes.

La situación aumenta el riesgo de nuevos flujos de escombros y desprendimientos de rocas.

Según el Servicio de Parques Nacionales, casi todos los puentes peatonales que cruzaban Bright Angel Creek quedaron destruidos.

El personal del parque y el Departamento de Seguridad Pública de Arizona continúan con las operaciones de evacuación y respuesta. Mientras trabajan para localizar a las personas que quedaron atrapadas en el corredor afectado.

Tras las graves inundaciones repentinas, la entrada a la estación de guardabosques Phantom, en el Gran Cañón, quedó rodeada de escombros y agua turbia.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre excursionistas o mochileros que se encontraban ese día en el interior del cañón, junto al arroyo Bright Angel, que se ponga en contacto con los investigadores, informó Fox News.

Por otro lado, se está intentando identificar a las personas que visitaban el sendero North Kaibab y se alojaban en el campamento Bright Angel. También buscan a quienes viajaban por una zona conocida como «la Caja», al norte de Phantom Ranch.