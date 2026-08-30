Carolina del Sur: Llamada por disputa doméstica terminó con un policía fallecido y otro herido

En Carolina del Sur, EEUU, ocurrió una tragedia que comenzó con una llamada a la policía por una disputa doméstica. Los medios locales informaron que uno de los agentes murió y otro resultó herido en un tiroteo registrado este sábado 29 de agosto en un parque de la localidad.

Según el jefe de policía de Columbia, WH “Skip” Holbrook, el sospechoso, un hombre de 33 años con un largo historial delictivo, también falleció.

Holbrook, en una rueda de prensa, informó que el agente fallecido, Christopher DeLong, de 29 años, llevaba dos años en el departamento de policía. Dejó atrás a su esposa y dos hijos pequeños. “Esta noche tenemos el corazón roto”, dijo el jefe policial según lo reseñado por Univisión.

Mientras tanto, la esposa de DeLong, en una publicación en redes sociales, se refirió a su pareja como el “mejor padre para nuestros bebés”. Manifestó que estaba “viviendo una pesadilla”.

El agente herido fue identificado como David Dymock, quien se encuentra en condición estable. “Espero que nuestros agentes sepan que no están solos en esto. Nos apoyaremos mutuamente en estos momentos trágicos”, expresó el jefe de la policía. “Oremos por este departamento”, agregó.

La versión de las autoridades señala que el tiroteo se produjo después de que una mujer llamara a la policía alrededor de las 9:30 de la mañana del sábado. Indicaba que un hombre contra el que tenía una orden de alejamiento estaba destrozando propiedades en su casa.

DeLong llegó rápidamente al lugar y supo que el sospechoso abandonó la residencia. La mujer le proporcionó a DeLong una descripción del sospechoso y del vehículo.

Alrededor de las 10:30 de la mañana, DeLong salió de la casa. Pero minutos después hizo una llamada alertando sobre una persona sospechosa y el vehículo que coincidía con la descripción de la mujer, dijo Holbrook.

Dymock llegó como refuerzo y minutos después comunicó por radio que alcanzaron a los agentes “y un sospechoso estaba abatido”, añadió.

VARIOS ANTECEDENTES

El sospechoso era Adam Tyler Dowdy, un hombre con antecedentes penales en al menos cuatro estados. Enfrentaba cargos por alteración del orden público, desacato al tribunal, embriaguez en público y posesión de sustancias controladas. A estos se suma incumplimiento de la libertad condicional, informó el jefe de la policía.

Finalmente, Holbrook declaró que la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur investigaría el tiroteo.