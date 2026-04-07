Embajada de Estados Unidos en Caracas anunció nueva modalidad de visados para estadounidenses

La embajada de Estados Unidos en Caracas, confirmó este lunes, 6 de abril, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela activó un nuevo sistema que permite a los solicitantes de visas completar todo el proceso en línea y recibir el documento directamente por correo electrónico.

La sede diplomática recordó además que los ciudadanos estadounidenses requieren visa para ingresar a Venezuela, un requisito vigente y ahora más accesible gracias a esta modalidad.

El procedimiento, que se realiza a través del portal oficial de la Cancillería venezolana, incluye registro, carga de documentos y verificación digital.

Para facilitar el proceso, el Ministerio publicó un manual dirigido a extranjeros en condición de tránsito o residencia permanente, así como a quienes solicitan visas de turismo.

BENEFICIADOS

Uno de los sectores más beneficiados será el de las familias venezolanas con hijos nacidos en el extranjero. Hasta ahora, muchos menores requerían trámites presenciales complejos o visas de turismo si no habían sido presentados ante un consulado venezolano.

Con la visa electrónica, estos niños —y también cónyuges extranjeros— podrán regularizar su entrada al país de manera más rápida y sencilla vía online, reduciendo costos y tiempos de espera.

La digitalización del sistema llega en un momento clave. Justo cuando el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, avanzan en el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares. Vale destacar, que fueron interrumpidas desde 2019.

A finales de marzo, el Departamento de Estado anunció la reanudación de operaciones de su embajada en Caracas. Sin embargo, hasta ahora los servicios consulares no han sido reactivados.

En paralelo, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que flexibiliza ciertas restricciones aplicadas a las misiones venezolanas en Estados Unidos. También respecto a las representaciones ante organismos internacionales con sede en ese país.

Asimismo, Estados Unidos levantó el pasado 1 de abril las sanciones contra la misma Rodríguez. Se trataría de un paso, que es considerado por analistas, como uno más en la normalización de las relaciones entre ambos países.