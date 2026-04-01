El voto por correo quedó limitado por orden ejecutiva de Trump: se creará una «lista nacional de votantes»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes, 31 de marzo, una orden ejecutiva destinada a limitar el voto por correo en las elecciones federales, una medida que se enmarca en su insistente narrativa sobre presuntos riesgos de fraude electoral.

La decisión llega meses antes de las elecciones intermedias de noviembre, en las que el mandatario busca reforzar su control sobre las reglas del proceso electoral.

En concreto, la orden instruye al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a crear un registro nacional de votantes elegibles en coordinación con la Administración del Seguro Social. La medida también impide que el Servicio Postal del país envíe las boletas por correo a quienes no figuren en la lista aprobada.

Según explicó Trump durante la ceremonia de firma en la Casa Blanca, el objetivo es «tomar datos federales» y garantizar que los funcionarios estatales cuenten con una «visión completa» de quiénes pueden participar en las elecciones.

«Vamos a tomar datos federales y asegurarnos de que los funcionarios electorales de cada estado tengan una visión completa de quiénes son los votantes elegibles en su jurisdicción», enfatizó Trump citado por EFE, durante la firma del documento en la Casa Blanca.

«Creo que va a ser realmente genial», agregó Trump.

¿POR QUÉ TRUMP NO QUIERE EL VOTO POR CORREO?

Trump ha cuestionado el voto a distancia desde las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden, y ha sostenido —sin presentar evidencia— que este mecanismo facilita el fraude.

“Se trata de la integridad electoral; queremos tener votaciones limpias en nuestro país porque si no tienes votaciones limpias, realmente no puedes tener una nación”, dijo Trump ante los periodistas para justificar su ofensiva.

Pero no es lo único que desea limitar o erradicar. De hecho, la nueva orden ejecutiva se suma a los esfuerzos de la Administración Trump por impulsar cambios legislativos más amplios.

Esto último, tomando en cuenta que el gobierno promueve un proyecto de ley –denominado la “Save America Act”,– que obligaría a los votantes a presentar una identificación como «prueba de ciudadanía estadounidense» en las elecciones federales.

Aunque actualmente 36 de los 50 estados ya exigen algún tipo de identificación para votar, la propuesta busca establecer un estándar federal más estricto.

Es por ello, que muchos analistas en Estados Unidos, esperan que la orden de este martes provoque recursos judiciales, ya que consideran que el presidente sigue intentando interferir en las elecciones estatales.