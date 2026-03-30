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Casa Blanca dice que Estados Unidos evaluará «caso por caso» la llegada de más buques petroleros a Cuba

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
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Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca / Cortesía: Fox News.

La Casa Blanca afirmó este lunes, 30 de marzo, que Estados Unidos evaluará «caso por caso» la llegada de nuevos buques petroleros a Cuba, después de autorizar el ingreso de un carguero ruso por «razones humanitarias».  

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La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, subrayó que esta decisión puntual no implica un giro en la política de sanciones vigente y, que Washington, mantiene la facultad de bloquear cargamentos que considere contrarios a sus regulaciones. 

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«Se seguirá tomando caso por caso, ya sea por razones humanitarias o de otro tipo; sin embargo, no ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones», afirmó Leavitt en una rueda de prensa citada por la agencia de noticias EFE.  

El buque navegaba este lunes por aguas cubanas y se espera que atraque en el puerto de Matanzas este martes en horas de la mañana, en medio de una situación crítica en la isla por los apagones prolongados y un severo racionamiento de combustible. 

La portavoz insistió en que la autorización no constituye un cambio formal en la política de sanciones establecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a finales de enero de 2026 firmó una orden ejecutiva que endureció el bloqueo energético hacia Cuba.  

«Tal como ha dicho el presidente, permitimos que este barco llegara a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano», insistió Leavitt. 

SOBRE LA AYUDA DE MÉXICO A CUBA  

Consultada sobre las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que su país evalúa reanudar algunos envíos de combustible a Cuba, Leavitt reiteró que cualquier solicitud será analizada individualmente.  

De esta manera, la funcionaria evitó pronunciarse sobre la postura mexicana y se limitó a recalcar que la Casa Blanca mantiene su enfoque de revisión «caso por caso», tanto para autorizar como para bloquear cargamentos. 

«Seguimos reservándonos el derecho, siempre que sea legalmente aplicable, de interceptar aquellos cargamentos que se dirijan a Cuba y que contravengan la política de sanciones de Estados Unidos. Pero, por supuesto, el presidente y la Administración también se reservan el derecho de eximir de dichas incautaciones caso por caso», sostuvo. 

Vale destacar, que Cuba llevaba alrededor de tres meses casi sin importaciones de petróleo, con apagones y racionamiento severo de gasolina. 

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