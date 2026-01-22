El violento ataque a un juez y su esposa en su propia casa, este fue el peligroso método que usó el atacante

El estado de Indiana (EEUU) se encuentra en alerta tras el violento ataque contra el juez Steven Meyer, de 66 años, y su esposa, Kimberly Meyer, quienes fueron baleados dentro de su vivienda en un suburbio de Lafayette.

Según las primeras investigaciones, el agresor habría engañado a la pareja para que abriera la puerta, afirmando que tenía al perro de la familia.

De acuerdo con Fox News y otros medios estadounidenses, el tiroteo ocurrió el domingo por la tarde y movilizó a múltiples agencias policiales en la búsqueda del responsable.

De acuerdo con grabaciones de emergencia, el atacante llamó a la puerta alrededor de las 2:30 de la tarde y, tras pronunciar la frase “tenemos a tu perro”, abrió fuego a través de la entrada principal.

Los disparos hirieron al juez en un brazo y a su esposa en la cadera. Ambos fueron trasladados a un centro médico. Por ahora, permanecen en condición estable.

Lo que se indicó, es que la policía local confirmó el hallazgo de casquillos de bala en la escena, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo y premeditado.

Las reacciones oficiales no tardaron en llegar. La presidenta de la Corte Suprema de Indiana, Loretta Rush, expresó su alivio por la estabilidad de la pareja y destacó la trayectoria del juez Meyer como colega y amigo cercano.

Kimberly Meyer, por su parte, emitió un comunicado en el que subrayó la vulnerabilidad de los funcionarios judiciales y la necesidad de reforzar su seguridad, recordando que los jueces del estado resuelven más de un millón de casos al año y están expuestos a riesgos crecientes.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ATACANTE?

La investigación continúa abierta y cuenta con la participación del FBI, la Policía Estatal de Indiana y la oficina del sheriff del condado.

Hasta el momento, no se ha divulgado una descripción del sospechoso ni se ha identificado un posible móvil.

Las autoridades confirmaron que no existían amenazas previas contra el juez ni reportes de incidentes en su domicilio, lo que añade de momento incertidumbre al caso y aumenta la presión por esclarecer lo ocurrido.

SOBRE EL JUEZ

El juez Steven Meyer, quien ha ejercido durante 12 años en el Tribunal Superior 2 de Tippecanoe y anunció su jubilación para finales de 2026, nunca había sido víctima de violencia. Antes de su labor judicial, sirvió por más de dos décadas en el Concejo Municipal de Lafayette.

Ya había sido noticia por el sonado caso de Natalia Grace, una refugiada ucraniana acusada de hacerse pasar por una niña.

En concreto, en 2022, presidió los juicios contra Michael y Kristine Barnett, entonces matrimonio y padres adoptivos de Grace.

Grace, una huérfana ucraniana con enanismo cuyos padres adoptivos afirman que fingía ser una niña y aterrorizaba a su familia, fue adoptada en abril de 2010. En ese momento, los Barnett creían que tenía seis años.

Sin embargo, tras seis meses de supuesto comportamiento extraño, los Barnett afirmaron que su hija era en realidad una mujer adulta. Y, por tanto, aseguraron que estaba estafando a su familia.

Durante el juicio, el juez Meyer ordenó que solo se pudiera referir a Grace como adulta. Así se señaló la sentencia anterior del tribunal sobre su año de nacimiento, según The Exponent.

También dictó una orden de silencio a todas las partes, después de que la pareja apareciera en el programa «Good Morning America» en 2019.

Sin embargo, hasta ahora, Grace no ha sido nombrada sospechosa en el tiroteo de los Meyers. Tampoco se le ha acusado de ningún delito.