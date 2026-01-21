Niña de 13 años saltó del icónico puente de Brooklyn: Acusan a instituciones de ignorar alertas

La ciudad de Nueva York (EEUU) enfrenta una demanda federal tras la muerte de Jade Smith, una niña de 13 años con un historial severo de problemas de salud mental, quien se quitó la vida saltando del puente de Brooklyn.

Según la querella presentada por su familia, la Administración de Servicios para Niños (ACS por sus siglas en inglés) separó injustificadamente a la niña de su hogar y falló repetidamente en supervisarla, pese a que escapaba con frecuencia de los hogares de acogida donde era ubicada.

La familia sostiene que estas omisiones fueron determinantes en la tragedia y que, tras su muerte, la agencia intentó encubrir sus fallas mediante la alteración retroactiva de registros.

La demanda describe un proceso de 20 meses en el que la familia Nimmo perdió su estabilidad, su vivienda, sus empleos y, finalmente, a su hija.

Jade, una niña descrita como talentosa, creativa y apasionada por el arte, padecía trastorno de estrés postraumático, depresión y trastorno de identidad disociativo, condiciones que la habían llevado a múltiples hospitalizaciones desde los nueve años.

A pesar de este historial, la familia asegura que ACS ignoró información clave sobre su salud mental, sus alucinaciones e intentos previos de autolesión, elementos que nunca fueron incluidos en los informes oficiales.

ACUSÓ A SU PADRASTRO DE ABUSO

El conflicto comenzó en 2022. Ese año Jade acusó a su padrastro de abuso, una afirmación que, según la familia, estaba influenciada por sus episodios de delirio.

ACS intervino de inmediato, pero —según la demanda— sin consultar a terapeutas, psiquiatras, vecinos o amigos de la menor, ni revisar su historial médico.

La agencia presentó cargos por negligencia contra el padrastro. Esto, sin incluir datos esenciales sobre la condición mental de la niña.

A partir de ese momento, la familia quedó fragmentada y Jade fue enviada a vivir con un abuelo que no tenía condiciones para cuidarla, lo que derivó en múltiples fugas y un deterioro acelerado de su estabilidad emocional.

La última vez que Nimmo vio a su hija fue el día de Navidad de 2022. Dos semanas después, ya enero del 2023, Jade escapó nuevamente del hogar de acogida donde había sido ubicada y, al día siguiente, su cuerpo fue hallado en el East River.

La demanda afirma que, ese mismo día, ACS añadió notas retroactivas al expediente e intensificó sus visitas e interrogatorios a la familia, en un intento por justificar sus decisiones.

INVESTIGACIÓN CONTRA LOS PADRES

La investigación contra la madre se prolongó más de un año, obligando a los padres a dedicar todo su tiempo a responder requerimientos de la agencia, lo que los llevó a perder sus empleos y vivienda.

En febrero de 2024, un juez de familia absolvió a los padres de cualquier irregularidad. Calificó las acusaciones de abuso como “extremadamente difíciles de creer”. Además, se destacó la dedicación de la madre a las necesidades de salud mental de Jade.

Ahora, la familia exige una compensación económica y afirma que “habrá un ajuste de cuentas”. Por su parte, un portavoz de la ciudad expresó condolencias. Aseguró que la seguridad de los menores es la máxima prioridad. Aunque, la demanda plantea serias dudas sobre el manejo institucional del caso y la protección de niños vulnerables bajo custodia estatal.

«La seguridad y el bienestar de los niños y jóvenes de la ciudad de Nueva York es nuestra máxima prioridad. La pérdida de Jade Smith es una terrible tragedia. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia», declaró el portavoz en un comunicado.

Por su parte, ACS se negó a comentar sobre el litigio.