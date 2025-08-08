El último episodio de ‘South Park’ lanzó una cruda sátira contra la «dispara perros» Kristi Noem y el gobierno de Trump

La serie animada South Park, conocida por su humor ácido y crítica social sin filtros, volvió encender el debate político con su episodio más reciente, titulado “Got A Nut”, en el que hace alusión a la administración del presidente de EEUU, Donald Trump.

En esta entrega, los creadores Trey Parker y Matt Stone dirigen sus dardos hacia la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el propio Trump, en una trama que mezcla absurdismo, crítica institucional y referencias culturales cargadas de ironía.

En concreto, la sátira de este episodio se centró e hizo referencia a una confesión real hecha por Noem. La funcionaria reveló en 2024 que le disparó a su perro «Cricket» de 14 meses por considerarlo «imposible de entrenar».

En el controversial episodio, South Park convirtió este hecho en un gag recurrente, mostrando a una versión animada de Noem disparando sin motivo a varios perros.

La historia sigue al Sr. Mackey, quien tras perder su empleo por recortes educativos impulsados por el gobierno de Trump, se une al ICE.

Durante su entrenamiento, presencia el video protagonizado por Noem. Más adelante participa en redadas absurdas, incluyendo una intervención en vivo durante el programa infantil Dora la Exploradora.

En una escena particularmente provocadora, Noem grita: “¡Solo detengan a los morenos!”, exacerbando la denuncia de racismo institucional que atraviesa el episodio.

Además de la crítica a las políticas migratorias, el episodio aborda el auge de los podcasts nacionalistas blancos. Clyde, un estudiante de cuarto grado, se convierte en una celebridad mediática por sus posturas extremistas, lo que desata los celos de Eric Cartman.

Como recompensa por su “patriotismo”, Clyde y Mackey son invitados a Mar-a-Lago. En la mansión, Trump y el vicepresidente de EEUU, JD Vance, aparecen parodiados vestidos con trajes blancos en referencia a los personajes de Ricardo Montalbán y Hervé Villechaize en la exitosa serie de televisión de los años 80 “Fantasy Island”.

REACCIÓN DE LA CASA BLANCA

La Casa Blanca no tardó en responder, calificando a South Park como “irrelevante” y acusando a sus creadores de falta de originalidad.

“Este programa no ha sido relevante en más de 20 años y se mantiene por un hilo con ideas poco inspiradas en un intento desesperado de llamar la atención”, reza parte del comunicado.

«El presidente Trump ha cumplido más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país. Y ningún programa de cuarta categoría puede frenar la buena racha del presidente Trump», se agregó.

Sin embargo, el episodio ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios celebran la audacia del programa. Lo cierto, es que con esta entrega, South Park reafirmó su papel como espejo incómodo de la política estadounidense. Están dispuestos a provocar y, sobre todo, hacer reír desde la crítica más mordaz.