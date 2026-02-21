El tratado de 1922 al que podría apegarse EEUU para solicitar extradiciones desde Venezuela

El gobierno de EEUU podría apegarse al tratado de 1922 de Venezuela para solicitar extradiciones, a pesar de que en el país caribeño no existe ese proceso actualmente, según información compartida por el periodista David Alandete.

De acuerdo con el corresponsal de ABC en la Casa Blanca, este tratado se firmó el 19 y 21 de enero de ese año. Asimismo, entró en vigor en 1923. Alandete contó que Washington lo considera vigente para pedir la deportación.

«Se establece que ambos países pueden solicitar la entrega de personas acusadas o condenadas por una lista concreta de delitos graves. Estos son los siguientes: asesinato, secuestro, robo, fraude, malversación, falsificación, entre otros», dijo.

En ese punto, se excluyen los delitos políticos y se fija una regla clave, y es que al extraditado solo se le puede juzgar por los hechos que motivaron su entrega. «También prevé que ninguna de las partes está obligada a entregar a sus propios ciudadanos», agregó.

Alandete concluyó que la clave en este procedimiento será la judicialización de la persona en cuestión.

¿A QUÉ PERSONAS ESTARÍA REQUIRIENDO EEUU PARA SUS EXTRADICIONES?

Tal información precede a una revelada por Alandete el viernes, donde señala que EEUU le habría solicitado a Delcy Rodríguez «la cabeza» de nueve figuras ligadas al gobierno. Entre ellos, figuran Nicolás Maduro Guerra, Álex Saab, Walter Gavidia Flores, entre otros.

En una nota publicada en ABC, dijo que estas personas son piezas clave en expedientes de corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico. Asimismo, las peticiones irían desde interrogatorios hasta acceso a documentación, trazabilidad financiera e incluso fórmulas de entrega o traslado.

Sobre Saab, ABC señala que se trata de una persona que sabe “dónde está el dinero y cómo se movía”. Incluso, precisa que el Departamento de Justicia “revisa una investigación adicional sobre una presunta conspiración de sobornos vinculada a importaciones de alimentos a precios inflados”.

Quienes no aparecen en la lista son Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. La razón es que ello sería parte de la estrategia de Estados Unidos para evitar una crisis interna.