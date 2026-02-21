EEUU

La reacción de senadores de Florida ante la 'libertad plena' de Juan Pablo Guanipa

La liberación plena del dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, tras su reciente arresto domiciliario, generó reacciones inmediatas entre los senadores y congresistas del sur de Florida (EEUU), quienes celebraron el hecho, pero advirtieron que no representa una solución integral a la crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela en los últimos años.  

Para figuras como Rick Scott, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, el gesto del gobierno venezolano es insuficiente mientras existan otros presos políticos y no se restablezcan plenamente las libertades fundamentales. 

«Me alegra saber que Juan Pablo Guanipa está libre, pero no era el único detenido injustamente por el brutal régimen de Maduro. Todos los presos políticos inocentes deben ser liberados sin condiciones, hoy», escribió en su cuenta de la red social X (antes Twitter) el senador republicano Rick Scott.  

En tanto, la también congresista María Elvira Salazar, escribió: «Finalmente, Juan Pablo Guanipa está en libertad incondicional tras una detención injusta y un arresto domiciliario arbitrario».  

«Pero no hay amnistía real mientras exista un solo preso político en Venezuela. El régimen debe liberarlos a todos, sin excusas, y restituir plenamente los derechos fundamentales del pueblo venezolano», agregó.  

Y Mario Díaz-Balart apuntó que: «Me alienta la noticia de la liberación plena de Juan Pablo Guanipa tras su detención injusta y su arresto domiciliario. A esto debe seguirle la liberación de todos los presos políticos». 

«Estados Unidos se mantiene firme junto al pueblo venezolano en su lucha por una Venezuela libre y próspera. El régimen debe saber que Estados Unidos observa de cerca», advirtió.  

La liberación de Guanipa ocurrió tras la promulgación este jueves, 19 de febrero, de la Ley de Amnistía anunciada por Delcy Rodríguez, lo que permitió que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana retiraran el grillete electrónico que el dirigente llevaba en el tobillo.  

Las imágenes del momento circularon ampliamente en redes sociales, convirtiéndose en un símbolo del alivio —aunque parcial para muchos— que representa su salida del arresto domiciliario. 

PRIMERAS PALABRAS DE GUANIPA  

Guanipa, sin embargo, fue enfático en señalar que su libertad no significa que la situación esté resuelta. Afirmó que lo aprobado en el Parlamento “no es ninguna amnistía”, sino un documento “chucuto” que excluye a numerosos presos políticos y podría utilizarse para chantajear a venezolanos inocentes. 

Aunque dijo estar a favor de la reconciliación, advirtió que esta solo será posible si se «construye sobre la verdad» y no sobre mecanismos que, según él, buscan maquillar la realidad.  

Así, su postura coincide con las advertencias de legisladores estadounidenses, quienes consideran que la liberación de un dirigente no puede ocultar la persistencia de un sistema represivo más amplio en Venezuela. 

