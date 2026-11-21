Los habitantes del Condado Bexar, en Texas (EEUU) vivieron momentos de tensión el jueves 19 de noviembre. Ese día, una mujer armada se atrincheró con sus cuatro hijos dentro de un apartamento, cuando iban a desalojarla.

La cadena Telemundo informó que las autoridades detuvieron a la mujer luego de que presuntamente disparara contra un agente durante el operativo.

Según el reporte, los policías acudieron a un complejo de apartamentos ubicado en el 6623 de Babcock Road para ejecutar una orden de desalojo de la propiedad.

Para evitar la medida, la mujer se encerró en el apartamento con sus cuatro hijos, de 10, 5, 4 y un año y medio.

La situación se tornó más tensa cuando, en un momento, la sospechosa salió de la vivienda cargando al menor de los niños. Luego amenazó con disparar contra los agentes antes de regresar al interior del apartamento.

TRATARON DE NEGOCIAR

Para tratar de negociar con ella, los agentes contaron con la ayuda de los padres de la mujer, pero aun así no se entregaba.

Mientras negociaban, la mujer presuntamente vio a un agente cerca de la puerta trasera. Primero lo amenazó y le disparó, pero la bala rebotó e impactó en una pared. Afortunadamente, ninguno de los funcionarios policiales resultó herido.

Pasó el tiempo, hasta que los agentes ingresaron al apartamento y encontraron a la mujer cerca de la cocina, con un rifle AR-15.

A pesar de la presencia de las autoridades, ella se negó a entregarse. Por ello, los policías utilizaron una pistola eléctrica para someterla y asegurar el arma.

Una vez detenida, los cuatro menores resultaron ilesos y quedaron bajo el cuidado de su padre. Los Servicios de Protección Infantil fueron notificados.

Posteriormente, se supo que la sospechosa es una exagente del condado Bexar que trabajó en la cárcel.

La mujer podría enfrentar cargos de poner en peligro a menores y agresión agravada con un arma mortal contra un servidor público.