EEUU

EN VIDEO: Trump habló sobre Irán y sorprendió a periodistas sobre el rumbo de las negociaciones

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
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El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de partir en el helicóptero presidencial Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca. / Cortesía: Clarín

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves, 16 de abril, que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido, un gesto que, según él, acerca a ambas naciones a un acuerdo de paz tras seis semanas de enfrentamientos.  

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Desde la Casa Blanca, Trump aseguró que Irán accedió a devolver lo que describió como material nuclear sensible y sostuvo que las conversaciones avanzan con mayor rapidez de lo previsto. 

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«Han aceptado devolvernos el ‘polvo’ nuclear», dijo Trump a los periodistas.  

Trump señaló que existe una «alta probabilidad» de alcanzar un entendimiento antes del 22 de abril, fecha en la que expira el alto el fuego vigente desde el 8 del presente mes.  

Según el presidente, el progreso en las negociaciones podría hacer innecesaria una prórroga de la tregua, siempre y cuando Irán mantenga su disposición a limitar su programa nuclear y aceptar mecanismos de verificación más estrictos. 

«Nos está yendo muy bien (en las negociaciones). Puedo decirles que, tal vez, se produzca (un acuerdo) antes de eso. No estoy seguro de que sea necesario extender (la tregua)», recalcó el mandatario.  

PRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS 

El mandatario también resaltó que, a su juicio, la presión militar y el bloqueo naval impuesto por Washington fueron factores determinantes para modificar la postura iraní.  

Aseguró que la combinación de bombardeos y restricciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz ha debilitado la capacidad de Teherán para sostener el conflicto y ha incentivado su voluntad de negociar. 

Sin embargo, advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, las operaciones militares podrían reanudarse. 

Las declaraciones de Trump coincidieron con advertencias similares de su secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien reiteró que Estados Unidos está preparado para responder si Irán «toma una mala decisión».  

Hegseth afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes se mantendrá «el tiempo que sea necesario» y, por tanto, Washington no descarta nuevas acciones militares si las conversaciones fracasan. 

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