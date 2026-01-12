Detienen a sospechoso de saquear tumbas y llevarse más de 100 cráneos y restos humanos

Un caso estremecedor sacudió Pensilvania (EEUU) tras la detención de Jonathan Christ Gerlach, un hombre de 34 años acusado de profanar tumbas y robar más de 100 cráneos y otros restos humanos del histórico cementerio Mount Moriah, en las afueras de Filadelfia.

De acuerdo con la información difundida por CNN y otros medios locales, la investigación se extendió durante meses y reveló uno de los episodios más graves de saqueo de tumbas registrados en el estado.

La detención ocurrió después de que agentes encontraran cráneos y huesos visibles en el asiento trasero de un vehículo estacionado cerca del cementerio abandonado Mount Moriah, un camposanto fundado en 1855 y considerado uno de los más grandes del país.

Ese hallazgo inicial llevó a los investigadores hasta la vivienda de Gerlach, ubicada en Ephrata, donde descubrieron un sótano repleto de restos humanos, incluidos cuerpos momificados de niños y adultos en distintos estados de conservación.

¿CUÁNTAS TUMBAS FUERON SAQUEADAS?

Según las autoridades, Gerlach habría saqueado al menos 26 mausoleos y bóvedas desde noviembre. Dijeron que actuaba de manera sistemática y trasladando los restos a su casa y a una unidad de almacenamiento adicional.

En el momento de su arresto, el hombre llevaba consigo una palanca y bolsa que contenía restos momificados, lo que evidenció las sospechas de que estaba en plena actividad delictiva cuando fue sorprendido por los agentes.

UNA ESCENA «HORRIBLE»

El fiscal del condado de Delaware, Tanner Rouse, describió la escena encontrada en la vivienda como “horrible”.

Otras autoridades describieron la escena como “una película de terror hecha realidad”. Según el jefe de la policía de Yeadon, Henry Giammarco, “había restos humanos por todas partes». «Fue muy preocupante. Que descansen en paz significa que descansen en paz. Desafortunadamente, estas personas ya no descansan en paz y estamos tratando de reconstruir esto lo mejor que podemos”, confirmó Inquirer.

En consecuencia, el fiscal señaló que el acusado enfrenta cerca de 100 cargos. Entre ellos profanación de tumbas, abuso de cadáveres, robo y posesión de restos humanos sin autorización.

Durante el interrogatorio, Gerlach admitió haber tomado alrededor de 30 conjuntos de restos humanos y señaló las tumbas específicas de donde los extrajo.

“Dada la enormidad de lo que estamos viendo y la absoluta y total falta de una explicación razonable, es difícil decir en este momento, en esta etapa, exactamente qué sucedió. Estamos tratando de averiguarlo”, dijo Rouse a los periodistas.

De momento, el hombre está encarcelado con una fianza de un millón de dólares. No hay ningún abogado listado en los registros judiciales.