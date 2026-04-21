El rapero D4vd y el brutal asesinato contra una jovencita, dice que es «inocente» pero la encontraron descuartizada en su carro

El rapero estadounidense D4vd (David Anthony Burke), conocido por colaboraciones con artistas como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage, se declaró este lunes, 20 de abril, inocente del cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Celeste Rivas Hernández, una menor hispana cuyo cuerpo mutilado fue hallado en el maletero de un Tesla registrado a su nombre.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, confirmó que el artista de 21 años enfrenta «las imputaciones más graves que se puedan presentar» en un caso de este tipo.

Entre los cargos destacan asesinato en primer grado con circunstancias especiales, homicidio agravado y mutilación del cadáver, lo que podría derivar en una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es hallado culpable.

D4vd fue arrestado el pasado jueves en su residencia de West Hollywood, donde agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles ejecutaron una orden de detención.

Desde entonces permanece recluido sin derecho a fianza. Esto, mientras su defensa insiste en que el músico no tuvo participación en el crimen y la evidencia presentada hasta ahora «no demuestra responsabilidad directa».

¿QUÉ SE SABE DEL CASO?

Todo comenzó cuando la víctima, de 13 años, había sido reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore, en California. Luego, sus restos fueron descubiertos el 8 de septiembre del año pasado. Un día después de lo que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

Tras el hallazgo de su cadáver, la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles dijo que Rivas Hernández medía 1,57 metros. También que pesaba 32 kilos, tenía el pelo negro ondulado y llevaba una camiseta de tirantes y unos leggings negros pequeños.

Rivas Hernández creció en Lake Elsinore. Es hija de primera generación de padres migrantes de El Salvador, y asistió a la escuela Lakeland Village, según Los Angeles Times.

El periódico informó de que se había escapado de casa varias veces, y citó registros de la oficina del sheriff del condado de Riverside.

EL DÍA DEL ABRUMADOR HALLAZGO

El 5 de septiembre, un Tesla a nombre de Burke fue remolcado a un depósito de vehículos. Lo incautaron, después de que los agentes recibieran una denuncia de que parecía haber sido abandonado.

El 8 de septiembre, las autoridades respondieron a un aviso sobre un olor fétido en el depósito de vehículos incautados.

Al inspeccionar el Tesla, encontraron los restos «gravemente descompuestos» y mutilados de la adolescente dentro de una bolsa en el maletero delantero.

No fue hasta el pasado jueves, 16 de abril, que las autoridades anunciaron que habían detenido a Burke.

De esta manera, la carrera de D4vd, quien había ganado notoriedad en la industria musical con varias canciones ingresando en las listas de Billboard, queda ahora marcada por uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años.