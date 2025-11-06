FOTOS: El portaaviones más avanzado del mundo realiza maniobras aéreas cerca de las costas de Venezuela

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones propiedad de Estados Unidos y más grande y avanzado del mundo, realizó maniobras de vuelo a bordo mientras se aproxima al mar Caribe y las costas de Venezuela.

La Marina de Estados Unidos difundió imágenes de estas operaciones aéreas en su cuenta oficial de X, destacando la capacidad de combate y preparación del buque en su tránsito hacia una zona en la que, según la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se combate a los cárteles de la droga.

Lo que se precisó, de hecho, es que este movimiento forma parte de una estrategia más amplia del Comando Sur para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región.

Las maniobras incluyeron despegues y aterrizajes de aeronaves de combate en la cubierta del USS Gerald R. Ford, demostrando su capacidad para operar en escenarios dinámicos y de alta exigencia.

Las operaciones a bordo del buque, según un comunicado de la Marina estadounidense, apuntan a mantener la “efectividad en combate, la letalidad y la preparación en el área de operaciones de la 6ª Flota de Estados Unidos”.

RUMBO AL CARIBE

A comienzos de semana, el imponente portaaviones USS Gerald R. Ford cruzó el estrecho de Gibraltar, según reportes de monitoreo naval internacional.

Desde entonces, mantiene su curso firme hacia el mar Caribe, en una travesía que ha captado la atención de analistas y gobiernos de la región. Su arribo, junto a un grupo de ataque compuesto por destructores, buques logísticos y escuadrones de combate aéreo, marca el mayor despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe desde los días de la Guerra del Golfo.

Además, el despliegue del USS Gerald R. Ford se produce en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Diversos analistas interpretan esta maniobra como una señal de presión hacia Nicolás Maduro. Sobre todo, en un momento en que se intensifican las operaciones contra el tráfico de drogas y se monitorean movimientos militares en el hemisferio occidental.