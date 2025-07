El polémico episodio de ‘South Park’ burlándose de Trump que desató la ira de la Casa Blanca

La Casa Blanca arremetió contra ‘South Park’ tras el estreno de un episodio en el que se burlan del presidente Donald Trump.

«Este programa no ha sido relevante en más de 20 años y apenas se sostiene con ideas poco inspiradas en un intento desesperado por llamar la atención. El presidente Trump ha cumplido más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún programa de cuarta categoría podrá frenar su buena racha”, aseguró Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca, en un comunicado dirigido a EFE.

El episodio forma parte de la temporada 27 titulado ‘Sermon on the Mount’. En el mismo se burlan de Trump con referencias sexuales y comparaciones con el diablo.

Incluso en una escena, Trump intenta tener sexo con el diablo en la cama, revelando un pene ridículamente pequeño.

Good morning and Happy Thursday to everyone who LOVES the way the South Park guys absolutely cooked trump in their test season premiere, he is going to HATE the accurate size depiction of his tiny member.

Be a shame if everyone retweeted this.https://t.co/tiPMSHyR78

— BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) July 24, 2025