¿Recibirá Maduro algún beneficio por regreso de Chevron a Venezuela? Lo que respondió EEUU

Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado, aseguró que el tema de Chevron no formó parte del acuerdo en el intercambio de migrantes venezolanos en El Salvador por presos políticos en Venezuela.

Durante una conversación con la periodista Carla Angola, Molano aseguró que las licencias de Chevron no significan un cambio de postura con respecto al gobierno de Maduro. “El gobierno de Estados Unidos no va a facilitar flujos de recursos, de dinero, de financiamiento al régimen de Maduro. Está muy clara la política exterior de la administración Trump hacia Maduro en cuanto a licencias y recursos. El departamento del Tesoro gestiona con las empresas cómo pueden prevenir que recursos financieros lleguen al régimen de Maduro de forma directa”.

“Estamos en oposición a Maduro. Todas las políticas de esta administración están muy congruentes en este aspecto. El Secretario Marco Rubio ya dio su consejo al Departamento del Tesoro de que no está en los intereses de Estados Unidos facilitar ningún recurso a Maduro”, afirmó.

Asimismo, aclaró que la idea del canje de prisioneros la propuso Nayib Bukele. Sin embargo, Estados Unidos tuvo que intervenir como mediador.

«La prioridad número uno de los Estados Unidos era la liberación de los detenidos estadounidenses. El tema de la licencia de Chevron o cualquier otro asunto con empresas estadounidenses no formó parte de ninguna conversación de lo que tomó lugar la semana pasada. La oferta de este canje fue una propuesta que salió del presidente Bukele hace algunos meses y vimos que Maduro no lo aceptó inicialmente y allí medió Estados Unidos con un acuerdo cuando vimos una posibilidad para que fueran liberados los detenidos injustamente», comentó.

Además, aclaró que no hay garantías para los extranjeros que viajen a Venezuela actualmente. «Como es un dictador autoritario no tenemos ninguna garantía de que no va a seguir deteniendo a extranjeros o a estadounidenses. Por eso seguimos exhortando a todos los americanos que no viajen a Venezuela».

La vocera evitó ofrecer mayores comentarios sobre las denuncias de los migrantes venezolanos sobre tratos inhumanos en El Salvador o acerca de las acusaciones que han salido en contra de Estados Unidos por tratarlos como terroristas del Tren de Aragua por el simple hecho de ser migrantes indocumentados.