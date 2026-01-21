El plan de «visas rápidas» que activó Estados Unidos para asistentes al Mundial 2026 ‘con boleto en mano’

Estados Unidos puso en marcha el programa prioritario de visados FIFA Pass, una iniciativa diseñada para agilizar la entrada al país de los aficionados que ya cuentan con boletos para los partidos de la Copa Mundial de fútbol de la FIFA, que se celebrará este año en territorio estadounidense.

El Departamento de Estado confirmó que, a partir de este martes, 20 de enero, el sistema permitirá a los viajeros acceder a citas aceleradas para tramitar sus visas, en un intento por evitar cuellos de botella ante la enorme demanda prevista para el torneo.

Como parte del plan, Estados Unidos desplegará más de 500 funcionarios consulares adicionales en embajadas y consulados de todo el mundo.

El objetivo es reforzar la capacidad de procesamiento de solicitudes en un Mundial que también tendrá sedes en México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Según un funcionario del Departamento de Estado, citado por la agencia de noticias EFE, la medida busca garantizar que los aficionados puedan completar sus trámites a tiempo sin comprometer los estándares de seguridad.

PROCESAMIENTO DE VISAS

El grupo de trabajo de la Casa Blanca encargado de la organización del torneo destacó que más del 80 % de los países ya muestran reducciones en los tiempos de espera para obtener una visa estadounidense.

Sin embargo, recordó que el proceso sigue siendo riguroso. En cada entrevista consular, los solicitantes deberán demostrar que cumplen los requisitos legales, que respetarán las leyes del país y abandonarán Estados Unidos al finalizar el evento deportivo.

SEGURIDAD NACIONAL DE EEUU

Andrew Giuliani, director del grupo de trabajo, reiteró que para el Gobierno estadounidense cada decisión sobre un visado implica una decisión de seguridad nacional.

En una rueda de prensa previa al sorteo del Mundial, Giuliani tampoco descartó la posibilidad de redadas o detenciones de inmigrantes durante el torneo, en línea con las políticas migratorias estrictas impulsadas por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El interés global por asistir al Mundial ha alcanzado cifras históricas. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló a finales del año pasado que se habían recibido más de 150 millones de solicitudes de entradas, una demanda que supera en unas 30 veces la oferta disponible.

Con este escenario, el FIFA Pass se convierte en una herramienta clave para ordenar el flujo de visitantes y garantizar que el país pueda gestionar de manera eficiente y segura la llegada masiva de aficionados.