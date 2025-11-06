«El plan b» de Trump en caso de que la Corte Suprema decida bloquear sus aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves, 6 de noviembre, que su administración evalúa un “plan B” en caso de que la Corte Suprema de EEUU bloquee su política de aranceles, considerada uno de los pilares económicos de su gestión.

“Podemos hacer otras cosas, pero son más lentas en comparación”, puntualizó el mandatario republicano, en alusión a sus aranceles.

LEA TAMBIÉN: ESTADOS UNIDOS DISMINUIRÁ ARANCELES A CHINA TRAS ENCUENTRO ENTRE TRUMP Y XI JINPING

Asimismo, recalcó que un fallo adverso “sería devastador para nuestro país”, aunque reiteró que estudia nuevas opciones, según citaron medios estadounidenses.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, respaldó este miércoles la estrategia arancelaria impulsada por Trump. Destacó que su objetivo es corregir décadas de políticas comerciales que, según afirmó, han afectado negativamente el desempeño económico de Estados Unidos.

“El objetivo es recuperar la industria manufacturera y corregir los desequilibrios y barreras con nuestros socios”, publicó Bessent en redes sociales.

LOS ARANCELES EN JUEGO

Los aranceles están «en juego», ya que la Corte Suprema de Estados Unidos deberá determinar si Trump se mantuvo dentro del marco legal al aplicar aranceles amparado en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), una legislación que otorga al presidente atribuciones especiales para responder ante circunstancias calificadas como emergencia nacional.

A principio de septiembre, Trump, apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos para revertir un fallo judicial que declaró ilegales varios de sus aranceles globales.

Como se informó en aquella oportunidad, la decisión del tribunal de apelaciones sostuvo que Trump excedió su autoridad al utilizar la IEEPA para imponer tarifas comerciales de forma indefinida.

Esta ley, diseñada para situaciones excepcionales, no otorga facultades amplias para aplicar aranceles sin límite temporal, según el fallo.

En tanto, la apelación presentada busca que el máximo tribunal revise el caso con urgencia. La administración Trump había solicitado una “moción de agilización” para que la Corte decidiera antes del 10 de septiembre si aceptaba el caso, con el objetivo de escuchar los alegatos en noviembre y así ocurrió.

“Lo que está en juego en este caso no podría ser más importante”, dijo el procurador general de los Estados Unidos, D. John Sauer, en una presentación escrita.

Sauer argumentó que los aranceles han promovido “una prosperidad económica sin precedentes” y que revocar esta autoridad expondría al país a represalias comerciales y riesgos económicos graves.

“El presidente y su gabinete han determinado que los aranceles están promoviendo la paz y una prosperidad económica sin precedentes, y que la denegación de la autoridad arancelaria expondría a nuestra nación a represalias comerciales sin defensas eficaces y empujaría a Estados Unidos de nuevo al borde de la catástrofe económica”, enfatizó.

DOS CONJUNTOS DE ARANCELES

El caso se centra en dos conjuntos de aranceles. El primero afecta a todos los países, con tarifas que alcanzan hasta un 34 % para China y un mínimo del 10 % para otras naciones.

El segundo conjunto impone un arancel del 25 % a productos provenientes de Canadá, México y China. Este fue justificado por la administración como una medida para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Cabe destacar que los aranceles sobre vehículos, acero y otros bienes no están incluidos en el fallo, ya que se aplicaron bajo otra legislación.

¿QUIÉNES DEMANDARON?

El fallo del tribunal de apelaciones se deriva de dos desafíos. Uno presentado por cinco pequeñas empresas que importan bienes, incluido un importador de vinos y licores de Nueva York y un minorista de pesca deportiva en Pensilvania.

La otra fue presentada por 12 estados de EEUU. Estos son: Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Vermont, la mayoría gobernados por demócratas.

POSIBLES CONSECUENCIAS

El gobierno advirtió que, en caso de que se eliminen los aranceles impuestos por Trump, podría verse obligado a reembolsar parte de los impuestos de importación ya recaudados. Esto representaría un fuerte impacto para el Tesoro estadounidense.

Los ingresos provenientes de los aranceles alcanzaron los $159.000 millones en julio, más del doble de lo registrado en el mismo mes del año anterior. De hecho, el Departamento de Justicia había advertido ante la corte de apelaciones que anular dichos aranceles podría representar una “ruina financiera” para Estados Unidos.