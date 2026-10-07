El pionero del reggaeton en Venezuela: Mr Brian fue detenido por ICE, informaron familiares

El artista Mr. Brian, uno de los principales pioneros del reggaetón venezolano y recordado por el tema Ando Buscando, habría sido detenido por las autoridades migratorias en Estados Unidos, según denuncias en redes sociales.

Familiares informaron en distintas plataformas sobre la presunta captura de Mr. Brian, de nombre de pila Rafael. El músico habría sido detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según Soy Larense.

Hasta el momento, no han revelado mayores detalles sobre las circunstancias en las que Mr. Brian fue detenido. Tan solo trascendió que se encuentra en un centro migratorio y su familia pide ayuda para conseguir su liberación.

Mr. Brian lleva varios años radicado en Estados Unidos y en redes sociales informa sobre su actualidad en ese país. El músico vivía con sus hijos menores, quienes esperan que pueda salir en libertad y regresar a su hogar.

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LA MIGRACIÓN DE MR. BRIAN

El músico barquisimetano ganó gran popularidad con temas como Ando Buscando y Bandereando a mediados de los 2000. Sin embargo, a pesar de su éxito musical, Mr. Brian no se vio exento de la crisis política y económica.

Según explicó el propio Mr. Brian, se vio obligado a salir del país en 2017. «Me llamaron de Colombia para que hiciera un disco, allá siempre me fue muy bien, pero nunca se cumplió y allí me dediqué a ser barbero», dijo.

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Luego, Mr. Brian se desplazó a Ecuador, en donde estuvo tres años y llegó a retomar su carrera artística, haciendo varios conciertos. Poco después, regresó a Venezuela, pero no tuvo muchas oportunidades y decidió migrar nuevamente, ahora con destino hacia Estados Unidos.

Al igual que miles de venezolanos en los últimos años, Mr. Brian cruzó el peligroso tapón del Darién, entre Colombia y Panamá. Luego siguió su travesía hasta Estados Unidos, en donde continuó viviendo hasta su reciente detención.