El perturbador video del perrito que murió durante una cirugía tras ser fracturado y lanzado a la calle

El impactante video que muestra al perrito que murió durante cirugía tras ser pateado y lanzado a la calle por una mujer en el condado de Hillsborough, Florida (EEUU), desató indignación y podría derivar en nuevos cargos criminales.

El cachorro mestizo de raza maltesa, que había sido captado por cámaras de seguridad mientras era brutalmente arrojado al pavimento y pateado por Imania Davis, de 33 años, murió este martes durante una cirugía en el Centro de Recursos para Mascotas del condado de Hillsborough.

El animal, que se creía callejero y tenía alrededor de un año, había sufrido una fractura severa en una pata producto del ataque y presentaba sangrado nasal.

Su fallecimiento llevó a los investigadores a evaluar la presentación de cargos adicionales contra la agresora, quien ya enfrenta seis cargos por crueldad animal agravada.

Según las autoridades, el perro no logró sobrevivir a una intervención quirúrgica necesaria para amputar la extremidad fracturada.

Los veterinarios explicaron que, aun con múltiples cirugías, el animal no habría recuperado movilidad ni su calidad de vida.

Lo que se detalló, es que el sheriff del condado, Chad Chronister, visitó personalmente el centro veterinario para agradecer al equipo por sus esfuerzos y expresó su dolor por el desenlace.

«Es duro para mí, para nuestros investigadores y para la comunidad que tuvo que ver ese video», afirmó el funcionario policial.

🇺🇸 | Una mujer de 33 años fue encarcelada tras ser acusada de seis cargos de delito grave de crueldad agravada contra animales, después de que cámaras de vigilancia de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough la captaran abusando de un perro fuera de un complejo de… pic.twitter.com/8EA1TY1Kud — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 6, 2026

PERTURBADORAS IMÁGENES

El abuso quedó registrado el 30 de abril, poco antes de las 8:30 p. m., cuando las cámaras del Centro de Delitos en Tiempo Real captaron a Davis lanzando al pequeño perro dos veces contra el asfalto y luego pateándolo.

Los agentes señalaron que la mujer admitió que el cachorro no era suyo. Lo cierto, es que las imágenes, difundidas por las autoridades, generaron conmoción y repudio en redes sociales y la comunidad local.

Tras la muerte del animal, los investigadores del condado confirmaron que están trabajando junto a la fiscalía estatal para determinar si corresponde imputar nuevos cargos a Davis.