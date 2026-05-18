Alarma en EEUU: al menos cinco personas murieron tras tiroteo en uno de los centros islámicos más grande del país

Un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, en California (EEUU), dejó al menos cinco muertos, según la policía, que reportó en horas de la tarde de este lunes, 18 de mayo, que tras varias horas, lograron controlar la situación.

Lo que se precisó, es que entre los fallecidos figuran dos presuntos atacantes y tres adultos, según informó a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl.

Asimismo, el oficial Anthony Carrasco señaló, que las autoridades creen, que hay más personas heridas por las balas como consecuencia del tiroteo.

Hasta ahora, no está claro si los atacantes actuaron desde el interior o el exterior del complejo religioso, tampoco se proporcionaron sus identidades.

Wahl, sí apuntó que los sospechosos eran jovenes, de entre 17 y 19 años, y que aparentemente murieron por heridas de bala autoinfligidas.

Una de las víctimas es un guardia de seguridad de una mezquita, quien desempeñó un papel fundamental para evitar un mayor derramamiento de sangre, afirmó.

Wahl dijo que las autoridades todavía están investigando un posible móvil, pero consideran el tiroteo un crimen de odio «hasta que se demuestre lo contrario».

Confirmó, la rápida movilización policial, permitió acordonar la zona y evacuar a quienes se encontraban dentro del centro. Incluso, imágenes aéreas mostraron a más de una docena de niños tomados de la mano, mientras eran guiados fuera del estacionamiento, rodeados por vehículos policiales.

El complejo, que incluye la Escuela Al Rashid, se ubica en un vecindario residencial con comercios y restaurantes de la comunidad de Oriente Medio.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, informó que está siguiendo de cerca la situación y agradeció la labor de los equipos de emergencia.

En un mensaje difundido en X, instó a la población a seguir las instrucciones de las autoridades locales mientras continúa la operación policial.

🚨 NOW: ACTIVE SHOOTER situation at Islamic Center in San Diego results in 2 dead, more injured, and someone spotted laying in a pool of blood, aerial view shows Absolutely horrifying. Police have rushed the scene. Pray for any victims 🙏🏻 h/t @RapidReport2025 pic.twitter.com/WjaEHWz0Ac — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 18, 2026



El Departamento de Policía de San Diego reiteró que el incidente sigue activo, aunque bajo control.

El Centro Islámico de San Diego, según su sitio web, tiene como misión servir a la comunidad musulmana y colaborar con organizaciones de distintas religiones en causas sociales. Allí se realizan cinco oraciones diarias e imparten cursos de lengua árabe y estudios islámicos.

NUEVA YORK RESGUARDA LAS MEZQUITAS

El Departamento de Policía de Nueva York anunció que desplegará más agentes en las mezquitas, en respuesta al tiroteo ocurrido en San Diego.

“Si bien actualmente no se conoce ningún vínculo con la ciudad de Nueva York ni amenazas específicas contra los lugares de culto de la ciudad, por precaución, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) está aumentando el despliegue de agentes en las mezquitas de toda la ciudad”, dijo el departamento en un comunicado citado por NBC News.