El perturbador caso de Amanda, la mujer que pagaba por videos de extrema crueldad contra monos

Una mujer de Illinois (EEUU) se declaró culpable de pagar miles de dólares para encargar y distribuir videos de extrema crueldad sexualizada contra monos, un caso que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) describió como propio de «una persona enferma».

De acuerdo con ICE y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la mujer fue identificada como Amanda Leigh Fourez, una ciudadana estadounidense quien admitió ante las autoridades federales haber financiado y distribuido material catalogado como «vídeos de maltrato animal».

Asimismo, se precisó que los mismos fueron elaborados específicamente para un grupo de chat dedicado a este tipo de contenido violento.

Según ICE, Fourez encargaba grabaciones personalizadas que mostraban torturas contra monos adultos y crías, y luego las archivaba y controlaba su circulación en línea.

El Departamento de Justicia detalló que los videos incluían actos de extrema brutalidad, prohibidos por la legislación federal desde 2010 y reforzados en 2019 para penalizar no solo la distribución, sino también la creación de este tipo de material.

Además, las autoridades señalaron que Fourez participaba activamente en varios grupos privados donde se discutía, encargaba y compartía este contenido violento, incluidos los llamados «vídeos de aplastamiento de animales».

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS CÓMPLICES?

No es la primera ciudadana estadounidense en declararse culpable, en esta red de conspiración para maltratar animales.

Incluso, otro miembro de estos grupos, Joseph Garrett Buckland, de Mount Pleasant, Pensilvania, se declaró culpable a principios de abril de un cargo de conspiración para crear y distribuir videos de maltrato animal.

De hecho, el caso, según el Departamento de Justicia, forma parte de una investigación más amplia sobre redes dedicadas a la explotación animal con fines de fetichismo violento, una práctica perseguida por las leyes federales de protección animal.

Amanda Leigh Fourez, a U.S. citizen from Illinois, paid thousands of dollars to have others make sexual torture videos involving adult and baby monkeys for people in deranged online chat groups. Known as “animal crush videos,” they show real monkeys being burned alive and having… pic.twitter.com/56b2ZMgLZZ — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) April 28, 2026

¿QUÉ PENA ENFRENTARÁ AMANDA?

Fourez se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión por el cargo de conspiración y, a una máxima de siete años por distribución, además de una multa de hasta 500.000 dólares.

Un juez determinará la sentencia, tras considerar las directrices para la imposición de penas y otros factores.

La unidad de Investigaciones de Ciberseguridad y Explotación Humana de Nueva Orleans del ICE y el FBI investigaron el caso.

Si bien muchos estadounidenses creen que el trabajo del ICE se limita estrictamente a la inmigración, el ICE aplica más de 400 leyes y estatutos federales, incluidos los relacionados con los ciberdelitos.