El perlazo de Trump sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, el petróleo y la «felicidad» de los venezolanos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a asegurar que los venezolanos están «felices» con la alianza con EEUU y presumió las buenas relaciones que tiene en estos momentos con el actual gobierno de Delcy Rodríguez.

Durante un discurso pronunciado este martes en una planta de Mack Trucks en Pensilvania, destacó el incremento de producción que ha tenido los Estados Unidos.

«Estados Unidos es ahora el primer productor de petróleo y gas en el mundo. Más grande que Rusia y Arabia Saudita juntas, por mucho. ¿Quién pensaría que estábamos en cuarto lugar? Ahora somos más grandes y eso no incluye a Venezuela, porque esencialmente debería incluirse», aseguró Trump.

En este sentido, resaltó las buenas relaciones que están teniendo. «Sacamos millones de barriles de petróleo. Y nos llevamos muy bien. Los que dirigen Venezuela son gente estupenda».

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Asimismo, aseguró que los venezolanos también están percibiendo estas ganancias. «La gente está contenta en el país. Tienen sonrisas, estaban miserables, se estaban muriendo de hambre, pero tienen mucho petróleo bajo el suelo».

«¿Sabes cómo se encuentra el petróleo en Venezuela? Mira el suelo, verás el petróleo burbujeando. Tienen mucho petróleo. No saben qué hacer con él. Ellos tenían un mal sistema, ahora ganan más dinero para el país, más de lo que jamás habían hecho. Y también estamos ganando mucho dinero», concluyó Trump.