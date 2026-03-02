El Pentágono estaría usando la misma IA que ‘sirvió’ para capturar a Maduro en Irán a pesar del veto de Trump

Estados Unidos enfrenta una nueva controversia tecnológica y militar tras revelarse que el Pentágono habría utilizado la inteligencia artificial Claude, desarrollada por Anthropic, en un ataque masivo contra Irán apenas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara suspender su uso en todas las agencias federales.

Según reportes citados por The Wall Street Journal, la IA de Anthropic fue empleada para análisis de inteligencia, identificación de objetivos y simulación de escenarios en la operación que terminó con la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

De acuerdo con fuentes militares, Claude seguía profundamente integrada en los sistemas de evaluación táctica del Comando Central (CENTCOM), lo que dificultó su desconexión inmediata.

Como se reportó el pasado viernes, Trump ordenó a sus militares y demás instituciones federales a dejar de usar «inmediatamente» la IA de Anthropic. Esto, luego de que la empresa rechazara la exigencia del Pentágono de autorizar el uso militar incondicional de su modelo Claude.

«Estoy ordenando a todas las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que cesen inmediatamente todo el uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El conflicto estalló luego de que Anthropic confirmara que no accedería a otorgar al Departamento de Guerra un permiso ilimitado para emplear sus modelos de IA en aplicaciones militares.

La empresa sostuvo que la solicitud violaba sus lineamientos internos. Los mismos están diseñados para evitar que sus sistemas sean utilizados en acciones que puedan escalar conflictos o generar daños imprevisibles.

La negativa se mantuvo, incluso después de que el gobierno estadounidense emitiera un ultimátum para que la compañía reconsiderara su postura.

«Estas amenazas no cambian nuestra posición: no podemos, en conciencia, acceder a su solicitud», dijo en un comunicado Dario Amodei, director ejecutivo de la empresa.

U.S. forces are taking bold action to eliminate imminent threats posed by the Iranian regime. Strikes continue. pic.twitter.com/z1x07D7APl — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

OPERACIÓN CONTRA MADURO

La tensión aumentó cuando trascendió que Claude habría sido utilizado en la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Se trata de un episodio que, según fuentes citadas por medios estadounidenses, habría sido el detonante de la presión del Pentágono.

Aunque la empresa no confirmó detalles operativos, sí reiteró que no permitirá que su tecnología sea empleada sin límites en contextos bélicos, independientemente de los resultados obtenidos en misiones anteriores.

Según reportes citados por The Wall Street Journal, el modelo de Anthropic habría procesado información crítica durante la redada en Caracas.

La empresa asegura que nunca fue informada de este uso específico. Y que, de confirmarse, constituiría una violación directa de sus políticas internas. Las mismas prohíben el empleo de sus modelos en vigilancia masiva o en armas autónomas.

El Pentágono, por su parte, defendió su postura. Su portavoz, Sean Parnell, afirmó que la prioridad del Departamento de Guerra es garantizar que las tropas estadounidenses cuenten con todas las herramientas necesarias para ganar cualquier batalla.

Aunque evitó confirmar detalles operativos sobre el uso de Claude, sí reconoció que la relación con Anthropic estaba bajo revisión debido a la disputa sobre las políticas de uso.