El peligroso reto viral de TikTok con microondas que dejó a un niño hospitalizado en Estados Unidos

Un peligroso reto viral de TikTok que se popularizó entre niños y adolescentes en Illinois (EEUU) dejó a un menor de 9 años con quemaduras graves en el rostro, luego de colocar un juguete sensorial dentro del microondas.

El caso, ocurrido en Plainfield, ha encendido las alarmas entre médicos y padres de familia, quienes advierten sobre la rápida propagación de tendencias riesgosas en TikTok y otras plataformas.

Caleb Chabolla, el niño afectado, intentó calentar un Needoh Cube —un popular juguete antiestrés relleno de gel— sin conocer los riesgos.

En segundos, el objeto explotó y el material caliente se adhirió a su piel, provocándole lesiones severas que requirieron atención médica inmediata.

Su madre, Whitney Grubb, relató a ABC 7 que el menor gritaba desesperado mientras el gel derretido le quemaba el rostro.

Según explicó, el contenido del juguete se sobrecalienta rápidamente en el microondas y, al estallar, se convierte en una sustancia pegajosa que agrava las quemaduras al adherirse a la piel.

Aunque Caleb no había visto directamente videos del reto en TikTok, sí imitó la acción tras saber que otros niños lo habían hecho antes sin consecuencias, un ejemplo claro de cómo estas «modas» se transmiten tanto en redes como entre los propios jóvenes.

NO SE TRATA DE UN CASO AISLADO

El incidente no es aislado. El Loyola University Medical Center confirmó que este es el cuarto caso del año relacionado con Needoh Cubes calentados en microondas.

Especialistas del área de quemaduras advierten que muchos juguetes sensoriales están diseñados, únicamente, para manipulación manual y no para exposición al calor extremo.

Además, señalan que los videos virales suelen mostrar solo los resultados “divertidos”. Esto, mientras que quienes sufren lesiones rara vez publican sus experiencias, lo que genera una falsa percepción de seguridad.

“Vemos los resultados negativos de los desafíos de TikTok todo el tiempo”, explicó Kelly McElligott, coordinadora de alcance comunitario del área de quemaduras del hospital.

“Quienes resultan heridos no suelen publicar videos. Solo se ven los clips donde parece divertido o inofensivo”, enfatizó.

Es por ello, que durante la Semana Nacional de Concientización sobre Quemaduras, el hospital decidió compartir la historia de Caleb para alertar a otras familias.

Su madre insiste, en que los adultos no deben asumir que los niños comprenden los riesgos de acciones, que parecen obvias para ellos.

“Uno piensa que estas cosas no van a pasar en su casa, hasta que pasan”, dijo.

Caleb, por su parte, quiere usar su experiencia para advertir a otros compañeros sobre los peligros de imitar retos sin consultar a un adulto, especialmente cuando involucran objetos del hogar.

De hecho, el menor tras su recuperación ya se prepara para regresar a la escuela y concretar su iniciativa.

“Les voy a decir que no hagan lo que yo hice y que no prueben nada que vean en redes sociales sin preguntarle primero a un adulto”, afirmó.