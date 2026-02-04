Detuvieron a un venezolano en Miami por robar $2.5 millones por este insólito motivo relacionado con TikTok

Autoridades de Estados Unidos privaron de libertad a un venezolano en Miami que robó millones de dólares a la empresa donde trabajaba para hacer costosas donaciones a sus streamers de TikTok favoritos.

El acusado responde al nombre de Ricardo José Blanco Núñez, quien sustrajo mercancías de la empresa Abound Trading Corporation, donde laboraba, con un valor de 2.5 millones de dólares.

El hombre realizaba robos progresivos de cajas que contenían tarjetas de memoria y otros dispositivos electrónicos para luego revenderlos.

Sin embargo, lo insólito del caso es que este migrante venezolano no usaba el dinero para beneficio propio, sino para donarlo a influencers en TikTok.

Ricardo José Blanco Núñez se convirtió rápidamente en un usuario destacado dentro de la plataforma por los costosos regalos virtuales que enviaba a cambio de obtener menciones públicas y destacar en los rankings de la aplicación.

Según expertos, estas dinámicas de recompensas inmediatas en redes sociales puede desencadenar una fuerte liberación de dopamina en el cerebro similar al efecto que provocan las drogas, reseñó Telemundo.

Además, este mecanismo genera una sensación de validación que, en casos extremos, puede derivar en conductas compulsivas similares a la adicción a sustancias.

El hombre quedó privado de libertad y con derecho a fianza por $100.000.