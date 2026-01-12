El pedido de legisladores republicanos a Trump sobre la realización de elecciones libres en Venezuela

Algunos legisladores republicanos estarían presionando a Donald Trump y su administración para que impulse la realización de elecciones libres en Venezuela «lo antes posible», a pesar de las declaraciones del mandatario estadounidense donde estimó que el proceso para recuperar al país suramericano podría tomar «años».

Para el congresista de Florida, Mario Díaz-Balart la «solución real» para los venezolanos debe incluir elecciones y el regreso a la normalidad lo más pronto posible.

Asimismo piensa su colega, el también representante republicano por Florida, Carlos Giménez, quien a principios de esta semana declaró a CNN que no estaba de acuerdo con el cronograma de Trump y que la transición debería ocurrir «en cuestión de meses, no de años».

Un retraso, advierten, corre el riesgo de consolidar aún más lo que describen como un régimen autoritario e ilegítimo en Caracas.

«DEBERÍAN SER PRONTO»

Por su parte, el legislador por Nebraska, Don Bacon, no llegó a ofrecer una receta para las elecciones en Venezuela. Sin embargo, el republicano afirmó que «debería ser pronto».

“Deberíamos estar tratando de conseguir un líder legítimo en Venezuela por el que votó el 70 por ciento de la gente, no un vicepresidente ilegítimo que no fue elegido legítimamente”, señaló Bacon antes de agregar que Delcy Rodríguez no debería dirigir el país.

DECLARACIONES DE TRUMP

En una entrevista con el New York Times, publicada el jueves, Donald Trump aseguró que «solo el tiempo dirá» cuánto mantendrá EEUU la supervisión de Venezuela.

Al pedirle una estimación que incluyó las opciones de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: «Diría que mucho más».

El secretario de Estado, Marco Rubio y el propio Trump enfatizaron en los días posteriores a la captura de Maduro que las elecciones son el paso final en los planes de la administración para Venezuela, después de los esfuerzos por apuntalar la economía del país.

«Ni siquiera sabrían cómo celebrar elecciones ahora mismo; el país se ha vuelto tercermundista», dijo Trump también en una entrevista con Fox News transmitida el jueves.

«Vamos a reconstruir el petróleo, la infraestructura petrolera; estaremos a cargo de ella. Va a ir muy bien. Ganaremos mucho dinero y nos quedaremos con lo que quede, pero reconstruiremos el país y, en última instancia, habrá elecciones», agregó el mandatario.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA?

La Constitución venezolana exige que las elecciones se convoquen, hasta 30 días después, del fallecimiento, la renuncia o la destitución de un presidente.

Pero al permitir que Rodríguez asumiera el poder, la Asamblea Nacional también invocó una ley que le permitía gobernar por decreto y posponer el llamado a elecciones por 90 días. Asimismo, el Parlamento se reserva el derecho de extender el estado de emergencia indefinidamente.