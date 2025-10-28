Camión con monos infectados de hepatitis C, herpes y COVID volcó en una carretera de EEUU, un ejemplar está desaparecido

Un alarmante incidente se registró en la autopista interestatal I-59, al norte de Heidelberg, en Mississippi (EEUU), cuando un camión que transportaba monos rhesus volcó, provocando la fuga de varios de estos animales.

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Policía del Condado de Jasper, en una publicación en Facebook, los monos, provenientes del Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane, eran utilizados para estudios médicos y estaban presuntamente infectados con enfermedades como hepatitis C, herpes y COVID-19.

Es por ello, que las autoridades del condado de Jasper activaron de inmediato un operativo de emergencia para localizar y contener a los animales, considerados “agresivos” y potencialmente peligrosos para la salud pública.

Cinco de los monos escaparon hacia una zona boscosa cercana, y aunque cuatro fueron abatidos rápidamente, al menos uno de ellos continúa prófugo, generando preocupación entre los residentes locales.

¿EL MONO REPRESENTA UNA AMENAZA?

Aunque inicialmente se creyó que los monos representaban una amenaza directa, la Universidad de Tulane aclaró y aseveró posteriormente que no existía un riesgo significativo para la población.

Sin embargo, la falta de claridad sobre el estado de salud de los animales y la decisión de sacrificar a la mayoría de ellos ha generado controversia y cuestionamientos sobre los protocolos de transporte y manejo de especies utilizadas en investigaciones científicas.

La Universidad de Tulane explicó a Fox News, que el Centro Nacional de Investigación Biomédica de Tulane proporciona sus primates a otras organizaciones de investigación para avanzar en sus estudios científicos.

«Los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no son infecciosos», declaró la universidad. «Estamos colaborando activamente con las autoridades locales y enviaremos un equipo de expertos en cuidado animal para ayudar según sea necesario», insistieron.

No ofrecieron detalles precisos sobre cuántos monos lograron escapar, cuántos fallecieron tras el incidente o cuántos permanecen bajo resguardo en sus jaulas.

Lo que sí se precisó, es que han establecido comunicación con una compañía especializada en «eliminación» de fauna para colaborar en el manejo del incidente.

¿QUÉ HACER SI SE ENCUENTRA CON EL MONO PERDIDO?

Por su parte, el Departamento del Sheriff advirtió a la población que no intentaran acercarse a los monos y reportaran cualquier avistamiento al 911.

“Se ha reportado que varios monos están sueltos. No se acerquen a los monos y si ven a alguno llamen al 911. Representan una amenaza potencial a su salud y son agresivos”, indicaron a través de ese primer pronunciamiento en Facebook.

¿POR QUÉ DIJERON QUE ERAN PELIGROSOS?

Desde la oficina del Sheriff del condado de Jasper indicaron que la información de que los monos eran peligrosos y representaban una amenaza para los ciudadanos fue dada por el conductor del vehículo que volcó.

“Tomamos las acciones del caso tras recibir esta información de la persona que transportaba a los monos, quien también nos indicó que para tratarlos era necesario utilizar equipos de protección personal”, explicaron.