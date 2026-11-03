El nuevo acuerdo militar que estaría en conversaciones entre EEUU y Venezuela que está dando de qué hablar, según NYT

La Administración de Donald Trump estaría exigiendo un acuerdo con Venezuela para facilitar la posible presencia militar de Estados Unidos en el país. Según filtraciones, las negociaciones ya se estarían llevando a cabo.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a The New York Times la posibilidad de un pacto de seguridad entre ambos países. El Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, estaría a cargo de las conversaciones al respecto.

De acuerdo a las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, lo que se encuentra sobre la mesa es un pacto militar conocido como Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés).

Este hipotético pacto abre la puesta a la presencia militar de Estados Unidos a largo plazo. Igualmente, cualquier detalle al respecto, como la cantidad de efectivos o dónde estarán ubicados, se definirá en próximos acuerdos.

¿ACUERDO MILITAR INMINENTE?

Esta filtración salió a la luz cuando Estados Unidos y Venezuela estarían avanzando hacia una mayor cooperación militar. Mientras tanto, Trump y sus colaboradores han ordenado desplegar tropas en operaciones conjuntas en distintas partes de la región.

Rubio y el canciller de Venezuela, Oliver Blanco, se reunieron el lunes en Washington. Según versiones oficiales, se enfocaron en la recuperación económica y la posibilidad de elecciones, sin indicar alguna negociación para un acuerdo militar.

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Bajo la Administración Trump, la Casa Blanca ha tenido importantes acercamientos con gobiernos de derecha de la región. Mientras estrecha vínculos de seguridad, mantiene tropas y activos militar en América Central y del Sur.

Tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, el Comando Sur de Estados Unidos desplegó unos 2.000 militares dentro o alrededor de Venezuela. Dichos efectivos se retiraron en las próximas semanas.

El propio Departamento de Estado ha negociado varios SOFA con más de 100 países. Estos pactos «promueven la cooperación en materia de defensa al proporcionar un marco jurídico claro y predecible para que las fuerzas estadounidenses trabajen en actividades acordadas mutuamente».