EEUU

Lo que dijo Trump sobre Venezuela y así justifica los «millones de dólares» que ha recibido EEUU desde el 3Ene

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
EFE/EPA/JIM LO SCALZO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este lunes la «conquista de Venezuela» y aseguró que, tras la intervención militar, su país logró a acceder a los campos petroleros venezolano.

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Trump encabezó esta tarde la reinauguración del estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington D.C., capital de Estados Unidos. Durante su discurso, recordó la operación militar en Venezuela.

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«Cuando añades nuestra conquista de Venezuela… Ganamos la guerra en Venezuela en un día y nos llevamos cientos de miles de millones de dólares en petróleo. Todos los días, está llegando desde Venezuela», manifestó Trump.


El mandatario republicano sostuvo que es el crudo venezolano es una «fuente vital» para Estados Unidos, que restableció relaciones con Caracas luego de la operación militar del 3 de enero, cuando Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos.

TRUMP ANTES DE LAS ELECCIONES

Las palabras de Trump se dieron en vísperas de las elecciones de medio término de Estados Unidos, que se celebrarán este martes, 3 de noviembre. Además de Venezuela, también mencionó su «victoria» en el conflicto bélico con Irán.

Trump invitó a los estadounidenses a votar por los republicanos, acusando al Partido Demócrata de presentar la «lista de candidatos más extremista y peligrosa de la historia de Estados Unidos».

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«Hoy es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestras vidas», apuntó Trump, mientras que las encuestas dan ventaja a los demócratas en la contienda por el Congreso.

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