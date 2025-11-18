El neonazi que planeó matar a muchos niños judíos con dulces envenenados en Nueva York

En un estremecedor caso que impactó no solo a los estadounidenses sino a la comunidad internacional, Michail Chkhikvishvili, un joven de 22 años originario de Georgia y líder del grupo neonazi Maniac Murder, se declaró culpable ante un tribunal federal en Brooklyn por promover crímenes de odio y planear atentados violentos en Estados Unidos en contra de niños.

El Departamento de Justicia confirmó que Chkhikvishvili fue extraditado desde Moldavia en mayo de este 2025, tras descubrirse sus intenciones de ejecutar un ataque masivo contra niños judíos y otras minorías raciales, a quienes pretendía envenenar.

LEA TAMBIÉN: NIÑOS TERMINARON INTOXICADOS AL COMER GOMITAS CON MARIHUANA QUE ERAN DE SU MAESTRA

El plan, concebido para la víspera de Año Nuevo (diciembre de 2024), consistía en reclutar a un colaborador que se disfrazara de Papá Noel y repartiera caramelos envenenados con ricina a niños judíos en Nueva York.

Además, Chkhikvishvili compartió instrucciones detalladas para fabricar bombas y sustancias tóxicas, lo que elevó el nivel de amenaza de su grupo.

Los fiscales describieron a Maniac Murder como una secta extremista con ideología aceleracionista (provocar caos) neonazi. En tanto, la misma promueve la violencia como medio para desestabilizar sociedades democráticas.

¿CÓMO LO DESCUBRIERON?

El caso tomó un giro inesperado cuando Chkhikvishvili, conocido en su grupo como “Comandante Carnicero”, intentó reclutar a un agente federal encubierto —específicamente del FBI— para ejecutar el atentado, lo que permitió a las autoridades interceptar el plan antes de que se concretara.

SE DECLARÓ CULPABLE

El fiscal estadounidense Joseph Nocella Jr. afirmó que el acusado “admitió sus viles acciones. Incluido el reclutamiento de otros para cometer actos de violencia contra niños judíos y de minorías raciales”.

Con su declaración de culpabilidad, Chkhikvishvili enfrenta una pena máxima de hasta 40 años de prisión.

La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que “grupos violentos, nihilistas y racistas como estos representan una amenaza constante para el pueblo estadounidense». Y enfatizó: «Nuestra vigilancia no flaqueará mientras protegemos a nuestros ciudadanos”.

“Con la declaración de culpabilidad, este acusado admite haber urdido un plan horrendo contra judíos y minorías raciales. Incluso planeó envenenar a niños con dulces durante las fiestas navideñas”, declaró el director del FBI, Kash Patel.

«El acusado fue extraditado desde Moldavia para enfrentar cargos. Este caso demuestra una vez más que, sin importar dónde se encuentre, si intenta dañar a nuestros ciudadanos, el FBI y sus aliados lo encontrarán y lo llevarán ante la justicia», agregó.