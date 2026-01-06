El negocio familiar en EEUU que terminó en tragedia: acusan a un hombre de matar a su hermano, cuñada y dos sobrinas

El proceso judicial contra Paul Caneiro inició esta semana en el condado de Monmouth, donde enfrenta acusaciones por el asesinato de su hermano Keith Caneiro, su cuñada Jennifer y sus dos sobrinas, Jesse y Sophia, en un caso que sacudió al estado de Nueva Jersey en 2018.

De acuerdo con la información proporcionada por NBC News, la Fiscalía lo imputa por homicidio, incendio provocado y robo, entre otros cargos.

La Fiscalía del condado de Monmouth sostiene que el acusado no solo habría cometido los homicidios, sino que también habría incendiado la vivienda de la familia para encubrir el crimen y simular que todos eran víctimas de una amenaza externa.

En consecuencia, se expone a una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional únicamente por el delito de asesinato, en caso de que el jurado lo declare culpable.

¿QUÉ SE SABE DEL CASO?

Según los investigadores, la tragedia se originó en medio de tensiones económicas y disputas relacionadas con el negocio familiar que ambos hermanos compartían.

Ambos hermanos administraban en conjunto dos negocios: una empresa de control de plagas que habían adquirido en 2011 y una firma de consultoría tecnológica creada por Keith.

Según una demanda presentada en 2021 por la familia de Jennifer, Paul Caneiro habría sufrido un accidente automovilístico en 2012 que, de acuerdo con la denuncia, provocó cambios notorios en su comportamiento y generó sospechas sobre una posible dependencia a analgésicos.

En los meses previos al crimen, Keith y Jennifer detectaron múltiples retiros de dinero tanto de las empresas como de cuentas personales, estimando que Paul desviaba alrededor de 11.000 dólares mensuales bajo el pretexto de reembolsos de seguros.

La situación se volvió más tensa en los días anteriores a los asesinatos. Keith inició gestiones para excluir a su hermano del fideicomiso familiar y, el 17 de noviembre de 2018, informó al abuelo paterno que Paul había tomado 90.000 dólares destinados al fondo universitario de sus hijos.

Ese mismo día, también le comunicó su decisión de suspender el salario anual de 225.000 dólares que Paul recibía. El acusado no ha respondido públicamente a las acusaciones de malversación, alegando que forman parte del proceso penal en curso.

DOS INCENDIOS

La acusación señala que Paul Caneiro habría disparado primero contra su hermano Keith y luego atacado a Jennifer y a las dos menores, de 11 y ocho años.

Posteriormente, habría prendido fuego a la mansión para destruir evidencia y desviar la atención de los investigadores, creando la apariencia de un ataque dirigido a toda la familia Caneiro.

En concreto, los acontecimientos se remontan al 20 de noviembre de 2018, poco después de las 5:00 de la madrugada, cuando un incendio fue reportado en la vivienda de Paul Caneiro, ubicada en Ocean Township.

Al llegar, los bomberos hallaron un bidón de gasolina y un guante reducido a cenizas entre los restos. La familia de Caneiro logró escapar sin heridas y se resguardó dentro de un vehículo cercano mientras los equipos de emergencia controlaban las llamas.

Siete horas más tarde, un segundo incendio fue reportado en la residencia de Keith Caneiro, en Colts Neck.

Cuando las autoridades llegaron, encontraron a Keith sin vida en el jardín, con un disparo en la espalda y cuatro impactos adicionales en la cabeza. Dentro de la vivienda, los niños Jesse y Sophia, presentaban múltiples heridas de arma blanca y signos de haber inhalado humo, de acuerdo con los informes forenses.

En las escaleras yacía Jennifer Caneiro, esposa de Keith, con una herida de bala en la cabeza y lesiones punzocortantes en el torso. Los especialistas describieron la escena como de una de real «violencia extrema».