El misterioso caso de Susan, desapareció por meses tras un accidente mientras todos la daban por muerta

El pasado 11 de junio, Susan Rhodes, una mujer de 66 años de Carolina del Sur (EEUU), desapareció tras sufrir un accidente automovilístico, pero la encontraron con vida dos meses después.   
Susan fue vista por última vez adentrándose desorientada en un bosque cercano al lugar del siniestro, desencadenando una intensa operación de búsqueda que involucró a múltiples agencias, voluntarios y unidades caninas especializadas. 

Durante semanas, los esfuerzos por encontrarla no cesaron. Se desplegaron seis perros rastreadores de Central Georgia, organizaron patrullajes terrestres y difundieron alertas en medios locales.  

La comunidad de North Augusta se volcó en la búsqueda, demostrando una solidaridad conmovedora. Sin embargo, a pesar de los recursos y la dedicación, el paradero de Rhodes seguía siendo un enigma, alimentando teorías y preocupaciones sobre su estado de salud y seguridad. 

El inesperado giro ocurrió este martes, 5 de agosto, cuando las autoridades recibieron una llamada que alertaba sobre la presencia de Susan en su propio domicilio.  

Al llegar, los agentes confirmaron que se trataba de la mujer desaparecida. Aunque presentaba una afección médica no especificada, estaba con vida, lo que desató una ola de alivio y asombro entre quienes habían seguido el caso de cerca. Poco después la trasladaron de inmediato a un hospital local para su evaluación. 

Las autoridades todavía no han revelado detalles sobre dónde estuvo Rhodes durante su desaparición ni cómo logró regresar a casa.  

El Departamento de Seguridad Pública de North Augusta mantiene abierta la investigación y solicitó colaboración ciudadana para esclarecer los hechos.  

La falta de información sobre su estado de salud y las circunstancias de su reaparición, sin dudas, mantiene un tenso misterio que sigue capturando la atención pública. 

Lo cierto, es que de acuerdo con información del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamUS), organismo dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en junio de 2025 se registraban más de 25.600 casos activos de personas desaparecidas, además de un total de 60.000 casos que ya habían sido resueltos.

