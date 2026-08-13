El millonario plan de Citgo para ayudar a damnificados por terremotos en el país: fue una iniciativa de sus propios empleados

La petrolera venezolana Citgo Petroleum Corporation —principal propiedad del Estado venezolano en el exterior— anunció una donación de 10 millones de dólares para los damnificados por los terremotos del pasado 24 de junio, suma que se alcanzó gracias a un programa de aportes solidarios de sus propios empleados.

Así lo informó el presidente ejecutivo de la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Carlos Jordá.

Jordá explicó que el programa surgió de las donaciones voluntarias de los trabajadores de la empresa. Destacó, que producto de esa iniciativa, se sumó la aprobación de los 10 millones de dólares destinados a la Fundación Simón Bolívar.

Precisó, que ese monto, será distribuido a organizaciones internacionales. En concreto, las encargadas de proporcionar suministros de emergencia y asistencia inmediata a las personas afectadas por los terremotos de 7,2 y 7,5. Los mismos afectaron mayormente a La Guaira y otras cinco entidades, además de sectores de Caracas.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este lunes, 10 de agosto, que ascendió a 6.301 la cifra de muertos por los terremotos del pasado 24 de junio.

Por medio del mismo balance, se indicó que 6.462 personas fueron rescatadas con vida tras los terremotos. En paralelo, la atención médica continúa siendo uno de los frentes más activos de la emergencia: 73.356 personas han sido atendidas en centros hospitalarios, un salto significativo frente a las 60.992 registradas siete días atrás.

En materia de vivienda, el Plan Venezuela Renace reportó la entrega de 287 viviendas a familias afectadas. La evaluación estructural de inmuebles alcanzó las 53.314 unidades revisadas. De las mismas, 31.336 fueron clasificadas como habitables (verde), 12.411 quedaron bajo restricción (amarillo) y 9.567 (rojo) fueron catalogadas en alto riesgo. Esto mantiene a miles de familias a la espera de una definición sobre el estatus de sus hogares.

Asimismo, se reportó supuestos avances en la remoción de escombros, con 483.525,41 toneladas recogidas hasta la fecha, equivalentes a un 23,26 % del total estimado.

La cifra marcaría un avance frente al 16,51 % reportado en el balance del 3 de agosto, aunque evidencia que la mayor parte de los escombros generados por terremotos permanecen sin retirar, a más de un mes y medio del desastre.