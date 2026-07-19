El mensaje que envió Nicolás Maduro desde Nueva York con motivo del Día del Niño

Nicolás Maduro envió un mensaje desde Nueva York a los niños de Venezuela con motivo del Día del Niño que se conmemora este domingo en Venezuela en medio de la tragedia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio.

«Ustedes son la generación genial del siglo XXI, la semilla más pura de la vida, la esperanza más grande de la patria y del mundo. Hagamos de nuestros niños y niñas una generación genial en valores, educación, amor, alegría y capacidad creativa», reseñó Maduro en sus redes sociales.

«Proteger con amor y bendiciones a los niños y niñas de nuestra patria es un mandato divino. Como nos enseña el Evangelio de Mateo: «En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ‘¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?’. Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: ‘En verdad os digo que, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí’. Por eso, los niños y niñas son lo más importante, tienen que estar en el centro de nuestra vida diaria: en la familia, en la comunidad, en la escuela y en toda la sociedad», señaló.

En este sentido, Maduro llamó a aprender de los niños. «Aprendamos de su inocencia para alcanzar la más alta vibración humana de vida, de amor y de poder creador. En sus sonrisas está el mensaje de Dios de un mundo nuevo; en sus juegos, en sus preguntas y en sus sueños está la fuerza para construir una sociedad nueva, basada en la dignidad, la libertad, la igualdad y la máxima felicidad».

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Hagamos como Jesús, como dice el Evangelio de Marcos: «Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: ‘Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él’. Y bendecía tomándolos en brazos los imponiéndoles las manos». Recibamos hoy y siempre a nuestros niños y niñas con abrazos, bendiciones y mucha alegría. Ese es nuestro mayor regalo: cuidarlos, escucharlos, protegerlos y amarlos», añadió.

Dicho mensaje también lo envió en nombre de su esposa, quien también está privada de libertad en Nueva York. «Cilia y yo enviamos nuestro amor eterno y nuestras bendiciones a nuestros siete nietos y diez nietas, y a todos los niños y niñas de nuestra amada Venezuela. Ustedes son la fuerza más grande que mueve nuestro espíritu libertario y de dignidad. Hoy elevemos unidos, con fe, una oración por la generación genial y por toda Venezuela: «Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá.» Abrazos y felicidades», concluyó.