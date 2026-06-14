El mensaje del jefe de la DEA a los líderes criminales de la región tras muerte del «Niño Guerrero»

El administrador de la DEA, Terry Cole, se pronunció este sábado en relación con la muerte de Héctor Guerrero, alias “Niño Guerrero”, registrada a principios de la semana al sur del estado Bolívar, de acuerdo a lo detallado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

«La muerte de Héctor ‘Niño’ Guerrero supone un duro golpe para Tren de Aragua (TDA)”, dijo Cole en un breve comunicado difundido por el organismo.

Afirmó que se trata de “un recordatorio de que los líderes criminales no pueden escapar de la justicia. Creía que podía eludir a las fuerzas del orden desde un refugio seguro. Se equivocaba”.

Asimismo, afirmó que “la DEA y nuestros socios continuarán persiguiendo con firmeza a los cárteles terroristas designados y a sus líderes dondequiera que operen”.

Terry Cole aseguró que estos grupos no están fuera del alcance de las fuerzas de Estados Unidos, en cualquier lugar donde se encuentren.

“Ningún rango está fuera de alcance, ningún refugio es permanente y ninguna organización está por encima de la rendición de cuentas”, aseveró.

Por otro lado, el alto funcionario enfatizó que la estrategia de la presión sobre las organizaciones delictivas es lo que garantiza que se debiliten.

“La presión constante sobre estas organizaciones criminales debilita su capacidad para traficar drogas letales, propagar la violencia y amenazar la seguridad de nuestras comunidades”, afirmó.

La muerte de “Niño Guerrero” se habría dado después de un ataque cinético llevado a cabo a principios de esta semana, tras un operativo militar conjunto entre EEUU y Venezuela en la zona sur de Bolívar, donde operaban estas bandas relacionadas con la explotación del oro.