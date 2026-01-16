El mensaje de María Corina Machado en respuesta a Donald Trump tras su reunión en la Casa Blanca

Este viernes, 16 de enero, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, respondió al mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un día después de su reunión con el mandatario en la Casa Blanca.

A través de su cuenta en X, Machado agradeció la reunión sostenida tras un almuerzo en la Casa Blanca y destacó que la conversación reafirmó “la profunda confianza de los venezolanos en Estados Unidos y en su liderazgo”.

La líder opositora, además, aseguró que ambos países trabajarán juntos para construir “una Venezuela libre y soberana”, proyectando una alianza estratégica en medio del proceso de transición que vive el país.

«Presidente Trump, en nombre del pueblo venezolano, gracias por esta importante conversación con usted y su administración, que reafirma la profunda confianza de los venezolanos en Estados Unidos y en su liderazgo», escribió Machado a través de su cuenta en la red social X.

«Juntos construiremos una Venezuela libre y soberana: el aliado más confiable y seguro de Estados Unidos en el hemisferio. Gracias, señor presidente Donald Trump», agregó.

Horas antes, el mismo jueves por la noche (día de la reunión), Trump había expresado su placer de conocer a la líder venezolana. «Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por mucho. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!», escribió en su red social Truth Social.

President Trump, on behalf of the Venezuelan people, thank you for this consequential conversation with you and your administration, one that reaffirms Venezuelans’ deep trust in the United States and in your leadership. Together, we will build a free and sovereign Venezuela:… https://t.co/FoG2TiERa8 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 16, 2026

MÁS ELOGIOS DE TRUMP

Posteriormente, este viernes, Trump ofreció nuevas declaraciones sobre su encuentro con María Corina Machado, destacando el impacto personal que le dejó en la reunión.

El mandatario describió el intercambio como un momento significativo dentro del proceso político que atraviesa Venezuela y no dudó en subrayar la impresión que le causó la líder opositora.

«Pero les diré algo: ayer tuve una gran reunión con una persona por la que siento mucho respeto, y que obviamente también respeta a mí y a nuestro país. Y ella me entregó su Premio Nobel. Pero les diré una cosa: llegué a conocerla. Nunca la había conocido antes. Y quedé muy, muy impresionado. Es una mujer realmente excepcional», expresó el mandatario republicano.

«Pensé que fue un gesto muy bonito (la entrega de la medalla del Nobel). Y, por cierto, creo que es una mujer muy buena y volveremos a hablar», agregó Trump.

«TRUMP ESTÁ COMPROMETIDO CON VENEZUELA»

La reunión, celebrada en el comedor presidencial, se extendió por más de dos horas y contó con la participación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Luego de la reunión en la Casa Blanca, Machado se reunió con un grupo bipartidista de senadores en el Capitolio.

Ante los senadores, Machado insistió en que lo que ocurre actualmente en Venezuela “es histórico, no solo para el futuro del país, sino para la libertad en el mundo”.

“Esta administración entiende que, si queremos que los venezolanos regresen, debemos reconstruir las instituciones, respetar los derechos humanos, garantizar la libertad de expresión, el Estado de derecho y un nuevo proceso electoral auténtico. He insistido —y seguiré insistiendo— en que Venezuela tiene un presidente electo, y me siento muy orgullosa de trabajar junto a él”, destacó.

«Pueden tener la seguridad, el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Y con la libertad de todos los venezolanos», aseguró Machado.