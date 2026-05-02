El macabro caso de la mujer que acabó con la vida de su hija embarazada, así se deshizo del cuerpo

Una mujer de Michigan , acusada de asesinar a su hija embarazada y luego extraerle el feto del útero, comparecerá ante el tribunal la próxima semana.

Cortney Bartholomew, de 40 años, comparecerá el 5 de mayo ante el Tribunal del Distrito 84 del Condado de Wexford, informó la revista People. Se trata de una audiencia de evaluación de su capacidad mental.

Además, el 22 de mayo hay otra audiencia preliminar, según consta en los registros judiciales citados por la publicación.

Se la acusa de asesinar a Rebecca Park, su hija biológica, a quien dio en adopción al nacer, pero con quien se reencontró años después.

A la joven de 22 años la vieron por última vez la noche del 3 de noviembre del 2025. Según la fiscalía, Cortney atrajo a Rebecca a su casa enviándole por mensaje de texto una foto de un cheque de 18.000 dólares. Ella le dijo que eso formaba parte de la herencia de su abuela, tal como consta en la declaración jurada de causa probable.

Encontraron a Rebecca, quien tenía 38 semanas de embarazo cuando desapareció, a pocos kilómetros de la casa de Cortney el 25 de noviembre del año pasado.

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La declaración jurada de causa probable indicaba que abrieron el vientre de Rebecca con un corte. Pero no había rastro de un bebé ni de un feto.

Cortney declaró poco después e inicialmente negó cualquier implicación en el asesinato. Sin embargo, cambió su versión luego de saber que las pruebas de su teléfono móvil la situaban en la escena del crimen la noche de su muerte.

Una vez confrontada con esa evidencia, Cortney admitió que extrajo el feto del útero de Rebecca.

También declaró a las autoridades que creía que el padre del niño era su esposo, Bradly Bartholomew, de 47 años, quien no tiene parentesco con Rebecca.

En su declaración, Cortney afirmó que Bradly, de 47 años, mató a Rebecca obligándola a subir a un auto y apuñalándola varias veces.

Luego, mientras Rebecca aún estaba viva, Cortney dijo que comenzó a extraer al bebé mientras Bradly le ponía un cuchillo en la garganta.

EL BEBÉ NO SOBREVIVIÓ

El bebé no sobrevivió fuera del útero y lo arrojaron a un contenedor de basura, según declaró Cortney a los investigadores. Rebecca falleció momentos después de ser abierta y arrojada por un terraplén, donde la cubrieron con hojas.

Cortney alegó que Bradly ideó el plan para vengarse del novio de Rebecca porque este lo denunció por violar su libertad condicional.

Sin embargo, Bradly tenía una versión diferente. Según la declaración jurada, afirmó ante las autoridades que su esposa planeó el ataque mortal porque deseaba tener un hijo. Ellos no podían adoptar debido a que él figuraba en el registro de delincuentes sexuales.

La declaración jurada también indica que los investigadores descubrieron que Cortney dijo a varias personas que dio a luz a un bebé y que lo perdió poco después de la muerte de Rebecca.